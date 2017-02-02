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Программу помощи молодым семьям при покупке жилья в Красноярске продлят

Главная Общество
Красноярск
17:46 2 Февраля 2017
администрация, квартиры, программа
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Программы по поддержке молодых семей при покупке жилья и выплаты многодетным семьям в Красноярске будут продлены, сообщил в четверг, 2 февраля, глава города Эдхам Акбулатов.

«Нам необходимо определиться по источнику финансирования, и этот источник будет найден. Это будут деньги, которые сложатся в результате экономии по муниципальным контрактам. В марте мы внесём на рассмотрение депутатов городского Совета поправку, которая предусмотрит выделение средств на финансирование данной программы», — прокомментировал глава города.

В пресс-службе городской администрации также отметили, что и многодетные семьи Красноярска продолжат получать социальные выплаты. По словам Эдхама Акбулатова, адресная материальная помощь будет соответствовать схеме, которая была в 2016 году.

«В непростых экономических условиях не стоит менять привычные форматы мер социальной поддержки населения», — считает глава города.

Кроме того, мэр также прокомментировал ситуацию с организацией школьного питания.

«Претензии справедливые, поэтому сегодня я подписал распоряжение о реорганизации двух муниципальных комбинатов питания. Эта реорганизация будет проведена путём объединения. Но это не будет механический процесс. Будут учтены те претензии, замечания, которые предъявляются сегодня к муниципальным комбинатам», — заключил Акбулатов.

Отмечается, что обновленное предприятие будет зарегистрировано и приступит к работе уже в ближайшее время.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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