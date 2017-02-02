Лиса из «Роева ручья» предсказала позднюю весну

Лиcа с символичным именем Весна из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» предсказала жителям позднее отступление зимы. Между двумя ведрами с едой рыжая хищница выбрала именно то, на котором было написано предсказание о позднем тепле. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

В других городах принято верить предсказаниям сурка. Но из-за холодных климатических условий в Красноярске эти грызуны крепко спят, поэтому ждать их неожиданного пробуждения было бы опрометчиво.

«Мы приготовили для лисы два ведерка, один с надписью «Поздняя весна», а другой с надписью «Ранняя весна», наполнили их продуктами, которые любит наша лисичка. Сначала Весна подбежала к ведерку с более положительной надписью, обнюхала его и решительно направилась к другому ведру», — рассказали в парке.

Напомним, ранее белый медведь Феликс из «Роева ручья» прославился на всю Россию, предсказав победу Трампа на выборах в США. Как можно заметить, его предсказания сбылись. За это сотрудники парка наградили его тортом с изображением американского президента.

Фото: vk.com/roevruchey