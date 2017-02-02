3 февраля
Красноярск
погода -7 °C
курсы валют
59.99
 
€ 64.73
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Лиса из «Роева ручья» предсказала позднюю весну

Главная Общество
Красноярск
16:51 2 Февраля 2017
зоопарк, животные, весна, погода, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Лиcа с символичным именем Весна из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» предсказала жителям позднее отступление зимы. Между двумя ведрами с едой рыжая хищница выбрала именно то, на котором было написано предсказание о позднем тепле. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

В других городах принято верить предсказаниям сурка. Но из-за холодных климатических условий в Красноярске эти грызуны крепко спят, поэтому ждать их неожиданного пробуждения было бы опрометчиво.

«Мы приготовили для лисы два ведерка, один с надписью «Поздняя весна», а другой с надписью «Ранняя весна», наполнили их продуктами, которые любит наша лисичка. Сначала Весна подбежала к ведерку с более положительной надписью, обнюхала его и решительно направилась к другому ведру», — рассказали в парке.

Напомним, ранее белый медведь Феликс из «Роева ручья» прославился на всю Россию, предсказав победу Трампа на выборах в США. Как можно заметить, его предсказания сбылись. За это сотрудники парка наградили его тортом с изображением американского президента.

Фото: vk.com/roevruchey

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске подросток на глазах прохожих выпрыгнул с седьмого этажа

В Красноярске подросток на глазах прохожих выпрыгнул с седьмого этажа

2 Февраля 2017 г.
Сейчас школьник в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении БСМП
Новости Красноярска: Красноярские маршрутчики обновляют автобусы

Красноярские маршрутчики обновляют автобусы

2 Февраля 2017 г.
В 2016 году произведена замена 222 автобусов
Новости Красноярска: Красноярские педагоги одержали победу во всероссийском конкурсе

Красноярские педагоги одержали победу во всероссийском конкурсе

2 Февраля 2017 г.
Они разработали методику, которая позволит детям скорректировать речь
Новости Красноярска: Прокуратура Красноярского края выявила завышение тарифов ЖКХ

Прокуратура Красноярского края выявила завышение тарифов ЖКХ

2 Февраля 2017 г.
В прокуратуру поступила масса жалоб от жителей и организаций на коммунальщиков
Новости Красноярска: Программу помощи молодым семьям при покупке жилья в Красноярске продлят

Программу помощи молодым семьям при покупке жилья в Красноярске продлят

2 Февраля 2017 г.
Об этом сообщил глава города Эдхам Акбулатов
Новости Красноярска: Красноярским охотникам могут запретить использовать петли и ловушки

Красноярским охотникам могут запретить использовать петли и ловушки

2 Февраля 2017 г.
В капканы часто попадают редкие краснокнижные животные
Новости компаний
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
27/01
Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia
26/01
Новая возможность для россиян: купить Hyundai по программе H-promise
26/01
Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго произвела в 2016 году треть электроэнергии региона
26/01
Богучанская ГЭС поддержала детские социальные учреждения Кодинска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

30 Января 2017 г.
По данным очевидцев, девочка скончалась в больнице
Новости Красноярска: Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

30 Января 2017 г.
Часть моста закроют для проезда автомобилистов
Новости Красноярска: Двое водителей пострадали в лобовом ДТП под Дивногорском

Двое водителей пострадали в лобовом ДТП под Дивногорском

31 Января 2017 г.
Причины аварии выясняют инспекторы ДПС
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.