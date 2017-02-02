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Красноярским охотникам могут запретить использовать петли и ловушки

Главная Общество
Красноярск
16:25 2 Февраля 2017
животные, экология, в красноярском крае, общество, охотник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Охотникам из Красноярского края хотят запретить ловить животных на петли и размещать ловушки в лесах. Дело в том, что в капканы часто попадают редкие животные, занесенные в Красную книгу. Такое предложение направили в министерство природы России депутаты Госдумы.

По словам авторов проекта, петельный лов создает огромную проблему для животных. Из-за того, что охотники не следят за ловушками, возникает риск, что туда попадут строго охраняемые звери.

В Минприроды согласились, что лов петлями способен полностью подорвать численность любого вида за короткие сроки. Кроме того, установка охотничьих ловушек не требует особых усилий и затрат, поэтому любители охоты часто этим пользуются.

Добавим, что новые правила охоты могут ввести в Карелии, Якутии, Алтайского, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском крах, Архангельской, Томской и Тюменской областях, а также в Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

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