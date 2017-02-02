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Мэрия Красноярска продает земли под крупный логистический центр

Главная Общество
Красноярск
15:53 2 Февраля 2017
земля, общество, торги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Мэрия Красноярска выставила на торги земельный участок по ул. Пограничников. На территории общей площадью 32,9 га будет располагаться складской логистический центр. Документ с кадастровым номером участка опубликован на официальном сайте городской администрации.

Стоимость крупной территории составила почти 12 млн рублей. Данную сумму можно будет разбить на 7 лет. Именно на такой срок администрация сдает муниципальную землю. Отмечается, что аукцион по продаже участка состоится в марте 2017 года.

Добавим, что в феврале-марте «с молотка» также уйдут участки по ул. Матросова, ул. Промысловой, ул. Одесской, ул. Рейдовой, ул. Свердловской, ул. Мате Залки, ул. Космонавтов и ул. Грунтовой. Выделенные участки пойдут под строительство автосервисов, складских помещений и промышленные базы.

Напомним, в январе 2017 года мэрия выставила на торги участок земли в районе Центрального рынка. Согласно Генплану Красноярска, на данной территории будет располагаться торговый центр.

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