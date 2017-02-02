В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities

В Красноярске 3 февраля пройдет вручение IX Ежегодной премии журнала «Дорогое удовольствие». Мероприятие состоится в «Гранд Холл Сибирь».

По словам издателя, главного редактора журнала Олеси Добрыниной, в этом году были изменены и название, и формат премии. Ранее она называлась Luxury Lifestyle Awards, теперь — Success Lifestyle Celebrities («Успех - как образ жизни»).

«Такой термин как LUXURY сдает позиции, уступая место новой реальности, где другие векторы и приоритеты, ценности и масштабы. Теперь выигрывают те, кто успел адаптироваться или сразу принять новые условия игры. Мир изменился, изменились мы», — комментирует нововведения Олеся Добрынина.

Издатель отмечает, что журнал «Дорогое удовольствие» придерживается концепции «умный глянец».

«Да, мы все также увлечены сферами моды, красоты, дизайна и в то же время позволяем себе быть серьезными, аналитическими, деловыми, оставаясь при этом легкими и со вкусом. Вот уже 9 лет издание награждает владельцев малого и среднего бизнеса в разных областях, создателей социальных проектов, трендсеттеров, лидеров мнений, людей, которые делают реальные дела и совершают поступки, вносят динамику в пространство и делают жизнь ярче», — рассказывает Олеся Добрынина.

Номинантов выбирает редакция журнала «Дорогое удовольствие», победителей — экспертный совет, куда входит элита города, лидеры разных сфер деятельности, известные люди Красноярска.

При выборе победителей премии экспертный совет традиционно обращает внимание на значение для продвижения высокого стиля жизни; новаторство и смелость концепции; яркость воплощения идеи; степень влияния на рынок модной индустрии города; умение прогнозировать и формировать потребность рынка.

Премия будет вручаться в 10 номинациях: «Женщина — бренд года», «Мужчина — бренд года», «Страсть к делу», «Из Сибири с любовью», «Событие года», «Ресторанный концепт года», «Оригинальный благотворительный проект года», «Красота и здоровье», «Блогпост», «Мир детства».

В рамках премии SLC 2016 будет озвучена победительница конкурса «Лицо с обложки 2016», в котором приняли участие 45 успешных бизнес-леди. Финалистка украсит титульный лист февральского выпуска.