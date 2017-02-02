3 февраля
Красноярск
погода -7 °C
курсы валют
59.99
 
€ 64.73
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Активисты угрожают сжечь красноярские кинотеатры из-за «Матильды»

Главная Общество
Красноярск
13:31 2 Февраля 2017
красноярск, скандал, фильм, кинотеатры, общество, культура, активисты, религия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Религиозные активисты московской организации «Христианское государство» намерены сжечь все кинотеатры, которые покажут фильм Алексея Учителя «Матильда». На прошлой неделе письмо с угрозами получили в администрации красноярского кинотеатра «Эпицентр». Об этом сообщает телеканал ТВК.

«Если выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди, и действия эти, от безысходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ», — говорится в письме.

Директор по кинопрокату «Эпицентра» Василий Мациевич рассказал журналистам, что фильм снят на деньги государственного Фонда кино. Эксперт заверил, что в картине нет никаких сцен оскорбления чувств верующих.

«Если бы в картине были хоть какие-то моменты, затрагивающие уголовную статью за оскорбление чувств верующих — это выявилось бы еще на этапе подготовки к съемкам, поэтому бояться нечего», — заявил Мациевич.

Угрозы в адрес кинопрокатчиков уже осудили и в красноярской епархии. По словам верующих, организация «Христианское государство» никак не относится к церкви.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» повествует о романе императора Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Их отношения продлились вплоть до помолвки государя с Алисой Гессенской (будущей императрицей Александрой Федоровной) в 1894 году.

Выход кинокартины первоначально был запланирован на март 2017 года, однако против нее выступили знаменитые политики и общественные деятели. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своей симпатией к Николаю II, даже потребовала от прокуратуры провести проверку сценария. В итоге создатели картины перенесли премьерный показ на октябрь, аргументировав решение «уменьшением конкуренции со стороны голливудских фильмов».

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске подросток на глазах прохожих выпрыгнул с седьмого этажа

В Красноярске подросток на глазах прохожих выпрыгнул с седьмого этажа

2 Февраля 2017 г.
Сейчас школьник в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении БСМП
Новости Красноярска: Красноярские маршрутчики обновляют автобусы

Красноярские маршрутчики обновляют автобусы

2 Февраля 2017 г.
В 2016 году произведена замена 222 автобусов
Новости Красноярска: Красноярские педагоги одержали победу во всероссийском конкурсе

Красноярские педагоги одержали победу во всероссийском конкурсе

2 Февраля 2017 г.
Они разработали методику, которая позволит детям скорректировать речь
Новости Красноярска: Прокуратура Красноярского края выявила завышение тарифов ЖКХ

Прокуратура Красноярского края выявила завышение тарифов ЖКХ

2 Февраля 2017 г.
В прокуратуру поступила масса жалоб от жителей и организаций на коммунальщиков
Новости Красноярска: Программу помощи молодым семьям при покупке жилья в Красноярске продлят

Программу помощи молодым семьям при покупке жилья в Красноярске продлят

2 Февраля 2017 г.
Об этом сообщил глава города Эдхам Акбулатов
Новости Красноярска: Лиса из «Роева ручья» предсказала позднюю весну

Лиса из «Роева ручья» предсказала позднюю весну

2 Февраля 2017 г.
Рыжая хищница предсказала погоду вместо сурка
Новости компаний
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
27/01
Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia
26/01
Новая возможность для россиян: купить Hyundai по программе H-promise
26/01
Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго произвела в 2016 году треть электроэнергии региона
26/01
Богучанская ГЭС поддержала детские социальные учреждения Кодинска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Синоптики рассказали, какую погоду ждать красноярцам в феврале

Синоптики рассказали, какую погоду ждать красноярцам в феврале

1 Февраля 2017 г.
В феврале сильных перепадов температур синоптики не прогнозируют
Новости Красноярска: В Назаровском районе мужчину задержали за изнасилование дочери

В Назаровском районе мужчину задержали за изнасилование дочери

1 Февраля 2017 г.
Сейчас подозреваемый находится под стражей
Новости Красноярска: Двое водителей пострадали в лобовом ДТП под Дивногорском

Двое водителей пострадали в лобовом ДТП под Дивногорском

31 Января 2017 г.
Причины аварии выясняют инспекторы ДПС
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.