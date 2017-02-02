Активисты угрожают сжечь красноярские кинотеатры из-за «Матильды»

Религиозные активисты московской организации «Христианское государство» намерены сжечь все кинотеатры, которые покажут фильм Алексея Учителя «Матильда». На прошлой неделе письмо с угрозами получили в администрации красноярского кинотеатра «Эпицентр». Об этом сообщает телеканал ТВК.

«Если выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди, и действия эти, от безысходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ», — говорится в письме.

Директор по кинопрокату «Эпицентра» Василий Мациевич рассказал журналистам, что фильм снят на деньги государственного Фонда кино. Эксперт заверил, что в картине нет никаких сцен оскорбления чувств верующих.

«Если бы в картине были хоть какие-то моменты, затрагивающие уголовную статью за оскорбление чувств верующих — это выявилось бы еще на этапе подготовки к съемкам, поэтому бояться нечего», — заявил Мациевич.

Угрозы в адрес кинопрокатчиков уже осудили и в красноярской епархии. По словам верующих, организация «Христианское государство» никак не относится к церкви.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» повествует о романе императора Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Их отношения продлились вплоть до помолвки государя с Алисой Гессенской (будущей императрицей Александрой Федоровной) в 1894 году.

Выход кинокартины первоначально был запланирован на март 2017 года, однако против нее выступили знаменитые политики и общественные деятели. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своей симпатией к Николаю II, даже потребовала от прокуратуры провести проверку сценария. В итоге создатели картины перенесли премьерный показ на октябрь, аргументировав решение «уменьшением конкуренции со стороны голливудских фильмов».