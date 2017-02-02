Инновации в металлообработке презентуют на красноярской промышленной выставке

В Красноярске открылась XII специализированная выставка «Металлообработка и сварка». Более 60 заводов-производителей и поставщиков инновационного промышленного оборудования и инструментов из России, Германии, Республики Беларусь презентуют свои новинки в МВДЦ «Сибирь».

Посетители могут увидеть крупногабаритные станки и приборы в процессе работы. Для этого оборудованы специальные демонстрационные площадки. В этом году специалистам представлен ряд инноваций: к примеру, металлорежущий инструмент с нанопокрытием, промышленные роботы, сварочные полуавтоматы с «умным» источником питания и полностью цифровым микропроцессором управления и другие разработки.

В числе участников выставки этого года – предприятия с мировым именем. К примеру, компания Chiron Werke (Германия), которая на сегодняшний день является одним из лидеров по производству вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ. Кроме того, участие принимают крупнейшие представители машиностроительной отрасли Республики Беларусь – станкозавод «Красный борец» и Гомельский завод станочных узлов. Впервые на выставку приехала компания «Промтехкомплект» из Санкт-Петербурга, которая презентует новое оборудование для ремонтной сварки. Вот что рассказал представитель компании Евгений Яковлев:

«Мы приехали на выставку, чтобы познакомить красноярских потребителей с новым итальянским и немецким оборудованием для ремонтной сварки, а также для напыления и наплавки. Многие красноярские предприятия уже проявили интерес к данным инновациям».

Отметим, что в рамках выставки проходит один из крупнейших в России профессиональных конкурсов среди опытных и начинающих специалистов «Лучший сварщик-2017». Участие в нем принимают около 30 сильнейших профессионалов и студентов-сварщиков из Братска, Северо-Енисейска, Ачинска, Шарыпово, Зеленогорска, Красноярска и других городов Сибири.

Деловая программа выставки включает ряд конференций и круглых столов, на которых обсуждают развитие металлообрабатывающих производств, импортозамещение, особенности подготовки кадров для машиностроительной отрасли и другие актуальные вопросы. С полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Выставка «Металлообработка и сварка» будет работать до 3 февраля в МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19).

Фото предоставлены пресс-службой ВК «Красноярская ярмарка»