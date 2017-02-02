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Создание трамвайных путей в районе «Планеты» обсудили на слушаниях

Главная Общество
Красноярск
12:40 2 Февраля 2017
люди, проект, общество, застройка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В администрации Советского района обсудили проект уплотнения микрорайона «Слобода Весны» в районе ТРЦ «Планета». На публичных слушаниях присутствовали 21 человек. В результате 5 красноярцев проголосовали «за» проект, 2 — против, а остальные предложили внести корректировки.

В документах мэрии говорится, что публичные слушания будут проходить в Красноярске до 17 февраля. Жителям микрорайона предлагают высказаться «за» или «против» уплотнения.

Напомним, ранее проектировщики предложили вернуть на левый берег рельсы для электротранпорта. Его планируют пустить по Октябрьскому мосту и ул. Авиаторов, после чего пути разойдутся: одна ветка пойдет на ул. 9 Мая, другая — на ул. Петра Подзолкова. В проекте также обозначено строительство трех автомобильных развязок и двух крупных подземных переходов.

Планируется, что в новом микрорайоне будут жить около 16 тыс. человек. Также предусмотрено возведение детсадов, школ, поликлиник, спортивных центров и кинотеатров.

Напомним, что проект застройки в 2013 году подготовил «Гражданпроект». После этого был утвержден новый генеральный план и правила землепользования и застройки.

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