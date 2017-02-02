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Жителей Ачинска попросили помочь голодающим косулям

Главная Общество
Красноярск
12:21 2 Февраля 2017
общество, ачинск, животные, помощь, снег, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителей Ачинска призвали помочь косулям, которые не могут найти себе еду. Краснокнижные животные выходят из леса в поисках пропитания. Информация опубликована на официальном сайте Ачинска.

В конце января около заповедника «Арга» у автодороги жители обнаружили несколько животных. Горожане сообщили об этом в местный отдел Минприроды. Косуль удалось спасти и отпустить в лес.

По словам экспертов, причиной такого поведения животных стала аномально снежная зима. Животные не могут выкопать еду из-под снега.

«В связи с большой высотой снежного покрова, которая в этом году уже составляет более 1 метра, косулям трудно добывать пропитание. Мы подкармливаем их солью, сеном и берёзовыми вениками. Сено пока в достатке, а вот лакомство из берёзы, которое косули любят более всего, не хватает. Если у кого-то из жителей города или района в достатке припасено березовых веников, поделитесь ими с сибирскими косулями. Так мы поможем популяции сохраниться», — сказал госинспектор Минприроды Николай Рыженков.

Жители могут принести березовые веники по адресу, который указан здесь.

Сибирская косуля обитает на территории Заволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Две субпопуляции косуль (бузимо-кантатско-кемская и улуйско-боготольско-ачинская) занесены в Красную книгу Красноярского края.

Фото: официальный сайт администрации Ачинска

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