2 февраля
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
60.31
 
€ 65.03
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Синоптики рассказали, какую погоду ждать красноярцам в феврале

Главная Общество
Красноярск
18:20 1 Февраля 2017
происшествия, общество, погода, синоптики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Наступивший февраль в Красноярске будет теплее нормы, рассказала ведущий специалист Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова.

По словам синоптика, январь на всей территории Красноярского края выдался теплее нормы на 2-5 градусов.

«Среднесуточные температуры менялись очень быстро от +1 градуса 4 января, до -34 градусов 17 января. И были очень короткие периоды похолоданий и потеплений. Сама по себе изменчивость для января — нормальное явление, но эти периоды негативно сказывались на людях,  очень страдали метеочувствительные», — рассказала она.

В феврале таких перепадов синоптики уже не прогнозируют. По словам Сальниковой, месяц будет также немного теплее нормы — в среднем, на 1-2 градуса. Среднесуточная температура ожидается на уровне -13 -14 градусов.

До конца недели, до 5 февраля, ночью температура будет около –11…–18°С, днем — –4…–11°С  мороза. Такая температура сразу на 6°С выше нормы. Всю неделю будет идти снег.

С 6 февраля и до середины месяца станет прохладнее — ночные температуры опустятся до –20...–28°С, а днем воздух будет прогреваться только до –11... –16°С. В этот период осадков почти не будет.

Со второй половины месяца, примерно с 15 февраля, в Красноярский край из северных территорий придет потепление, а также снег и ветер. В этот период столбики термометров в темное время суток будут колебаться в пределах –11... –16°С, а днем показывать –3... –8°С.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Запуск развязки на ул. 2-ой Брянской снизила уровень пробок на 90%

Запуск развязки на ул. 2-ой Брянской снизила уровень пробок на 90%

1 Февраля 2017 г.
В часы пик длина пробки на 2-й Брянской составляет не более 200 м
Новости Красноярска: «Яндекс» напугал красноярцев сообщением о закрытии Коммунального моста

«Яндекс» напугал красноярцев сообщением о закрытии Коммунального моста

1 Февраля 2017 г.
Известный сервис по ошибке перекрыл участок моста
Новости Красноярска: В Красноярске появятся новые остановки для электричек

В Красноярске появятся новые остановки для электричек

1 Февраля 2017 г.
В 2017 году запланировано строительство 7 платформ
Новости Красноярска: Семья из Сирии переехала в Красноярский край ради сибирской тайги

Семья из Сирии переехала в Красноярский край ради сибирской тайги

1 Февраля 2017 г.
Уроженцы арабской республики живут в Сибири уже 10 лет
Новости Красноярска: Работы по освещению трассы до «Емельяново» подешевели на 3 млн рублей

Работы по освещению трассы до «Емельяново» подешевели на 3 млн рублей

1 Февраля 2017 г.
Торги выиграла компания«НБС-Сибирь»
Новости Красноярска: В Норильске «черная пурга» разрушает крыши и сносит людей с ног

В Норильске «черная пурга» разрушает крыши и сносит людей с ног

1 Февраля 2017 г.
Жители города часто шутят в комментариях по поводу экстремальных метеоусловий
Новости компаний
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
27/01
Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia
26/01
Новая возможность для россиян: купить Hyundai по программе H-promise
26/01
Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго произвела в 2016 году треть электроэнергии региона
26/01
Богучанская ГЭС поддержала детские социальные учреждения Кодинска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Двое водителей пострадали в лобовом ДТП под Дивногорском

Двое водителей пострадали в лобовом ДТП под Дивногорском

31 Января 2017 г.
Причины аварии выясняют инспекторы ДПС
Новости Красноярска: В квартире жилого дома в Красноярске произошел взрыв газа

В квартире жилого дома в Красноярске произошел взрыв газа

27 Января 2017 г.
На месте работают сотрудники МЧС
Новости Красноярска: В Красноярске стартовал турнир Гран-При по борьбе «Иван Ярыгин»

В Красноярске стартовал турнир Гран-При по борьбе «Иван Ярыгин»

27 Января 2017 г.
Сейчас проходят предварительные поединки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.