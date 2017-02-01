Синоптики рассказали, какую погоду ждать красноярцам в феврале

Наступивший февраль в Красноярске будет теплее нормы, рассказала ведущий специалист Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова.

По словам синоптика, январь на всей территории Красноярского края выдался теплее нормы на 2-5 градусов.

«Среднесуточные температуры менялись очень быстро от +1 градуса 4 января, до -34 градусов 17 января. И были очень короткие периоды похолоданий и потеплений. Сама по себе изменчивость для января — нормальное явление, но эти периоды негативно сказывались на людях, очень страдали метеочувствительные», — рассказала она.

В феврале таких перепадов синоптики уже не прогнозируют. По словам Сальниковой, месяц будет также немного теплее нормы — в среднем, на 1-2 градуса. Среднесуточная температура ожидается на уровне -13 -14 градусов.

До конца недели, до 5 февраля, ночью температура будет около –11…–18°С, днем — –4…–11°С мороза. Такая температура сразу на 6°С выше нормы. Всю неделю будет идти снег.

С 6 февраля и до середины месяца станет прохладнее — ночные температуры опустятся до –20...–28°С, а днем воздух будет прогреваться только до –11... –16°С. В этот период осадков почти не будет.

Со второй половины месяца, примерно с 15 февраля, в Красноярский край из северных территорий придет потепление, а также снег и ветер. В этот период столбики термометров в темное время суток будут колебаться в пределах –11... –16°С, а днем показывать –3... –8°С.