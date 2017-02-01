Запуск развязки на ул. 2-ой Брянской снизила уровень пробок на 90%

В администрации Красноярска рассказали об итогах борьбы с пробками на улицах города за 2016 год. Одним из главных достижений названо окончание строительства развязки на 2-й Брянской.

По данным МКУ «УДИБ», заторов на улице Калинина стало меньше на 90 %. Сейчас в часы пик длина пробки на 2-й Брянской на подъезде к развязке составляет не более 200 м, тогда как ранее составляла более 2 км. Развязка избавила город и от пробки при въезде в город со стороны Солонцов. Уменьшились заторы на соседних магистралях. Речь идет о пр. Свободном, ул. Маерчака, Железнодорожников, Северо-Енисейской и 2-й Озерной.

«Да, с этого участка ушли проблемы, но они возникли в других местах — на кольце 9 Мая — Шахтеров. Сама улица Авиаторов устраивалась именно для строительства двухуровневых развязок на основных узловых участках — 9 Мая, Молокова, Алексеева. Сейчас, разгружая тот или иной участок дороги, мы понимаем, что имеем проблемы в других местах», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника ОГИБДД Красноярска Роман Васильев.

Также стало известно, что в минувшем году была откорректирована работа светофоров на ул. Шахтеров, был установлен светофор на перекрестке ул. Линейной и Березина, откорректирован режим работы светофоров на перекрестках ул. Октябрьской с ул. Взлетной и Партизана Железняка, что позволило сократить пробку с 250 до 110 м, изменена схема движения в районе перекрестка ул. 9 Мая и Авиаторов. На правом берегу решили проблему на перекрестке улиц 26 Бакинских Комиссаров, Пархоменко и пр. им. газеты «Красноярский рабочий».