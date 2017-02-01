«Яндекс» напугал красноярцев сообщением о закрытии Коммунального моста

Популярный сервис «Яндекс.Пробки» напугал красноярцев сообщением о перекрытии Коммунального моста. Информация об «ограничении» движения появилась 1 февраля. Ресурс пометил мост значком «стоп» и раскрасил переправу в темный цвет, обозначающий невозможность проезда.

В пресс-службе ГИБДД опровергли информацию об ограничении движения. Дорожные полицейские заверили, что проезду по мосту ничего не мешает.

Красноярские автомобилисты связывают ошибку в сервисе с заявлением общественников. Напомним, в начале недели активисты ФАР опубликовали схему движения во время ремонта Коммунального моста, начало которого намечено на апрель. Не исключено, что система «Яндекса» неверно интерпретировала информацию и выдала преждевременное сообщение.

Интересно, что «перекрытие» движения продолжает отображаться на карте сервиса. Сейчас для проезда якобы закрыт участок над Абаканской протокой.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»