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«Яндекс» напугал красноярцев сообщением о закрытии Коммунального моста

Главная Общество
Красноярск
17:12 1 Февраля 2017
мост, красноярск, общество, сервис, закрытие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Популярный сервис «Яндекс.Пробки» напугал красноярцев сообщением о перекрытии Коммунального моста. Информация об «ограничении» движения появилась 1 февраля. Ресурс пометил мост значком «стоп» и раскрасил переправу в темный цвет, обозначающий невозможность проезда.

В пресс-службе ГИБДД опровергли информацию об ограничении движения. Дорожные полицейские заверили, что проезду по мосту ничего не мешает.

Красноярские автомобилисты связывают ошибку в сервисе с заявлением общественников. Напомним, в начале недели активисты ФАР опубликовали схему движения во время ремонта Коммунального моста, начало которого намечено на апрель. Не исключено, что система «Яндекса» неверно интерпретировала информацию и выдала преждевременное сообщение.

Интересно, что «перекрытие» движения продолжает отображаться на карте сервиса. Сейчас для проезда якобы закрыт участок над Абаканской протокой.

«Яндекс» напугал красноярцев сообщением о закрытии Коммунального моста

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»

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