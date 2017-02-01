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В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири

Главная Общество
Красноярск
16:50 1 Февраля 2017
строительство, обсуждение, город, форум, недвижимость, итоги
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В Красноярске завершила свою работу выставка «Строительство и архитектура», а вместе с ней и VI Архитектурно-строительный форум Сибири. 

На итоговом совещании министерство строительства и ЖКХ Красноярского края представило приоритетные направления работы ведомства на 2017 год. Среди них – строительство жилья экономического класса. Уже в этом году будут сданы дома в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» в Красноярске – в 10 квартале жилого района «Солонцы-2» (генеральный застройщик – Красноярский краевой фонд жилищного строительства), в мкрн. «Нанжуль-Солнечный», а так же в Железногорске и Емельяновском районе. По итогам года в рамках программы планируется ввести в эксплуатацию около 211 тыс. кв. метров жилья экономического класса, которое могут купить по льготной цене 20 приоритетных категорий граждан. Затем государственная программа трансформируется в краевую и продолжит свою работу.

В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири

Генеральный директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов поясняет: «Для нас программа «Жилье для российской семьи» - это некоторая часть программы строительства жилья экономического класса в целом. Мы понимаем, что с окончанием программы наши задачи по строительству жилья экономического класса не заканчиваются. Данный вид жилья для Красноярского края является приоритетным, потому что помимо того, что нужно обновлять жилищный фонд городов и строить новые дома и микрорайоны, жилье должно быть еще и доступным для населения. Поэтому, над реализацией данной задачи и будет работать Фонд ближайшие несколько лет».

Тема строительства жилья экономического класса живо обсуждалась на предшествующем круглом столе «Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье», организованном Министерством строительства и ЖКХ совместно с Красноярским краевым фондом жилищного строительства. Кроме того, одной из тем, заявленной в названии дискуссии, стала реализация на территории Красноярского края проекта строительства арендного и служебного жилья. Проект арендного дома был презентован Красноярским краевым фондом жилищного строительства в рамках выставки. «Дом творчества» для деятелей сферы культуры на 221 квартиру должен появиться в краевом центре на ул. Спартаковцев. 

В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири

«Арендное жилье не ограничивается обеспечением жилыми помещениями работников бюджетной сферы. Арендное жилье подразумевает под собой некое иное, широкое толкование категории, участвующих в качестве нанимателей. Законодатель, определяя эту категорию, ориентировался на следующие показатели: это те люди, которые уже не являются малоимущими и не могут претендовать жилья по социальному найму, но с другой стороны, их совокупный семейный доход не позволяет им участвовать в ипотечных, даже льготных программах для приобретения жилья в собственность. Все формирование арендного жилья, в широком его понимании, направлено на обеспечение жилыми помещениями именно этой категории граждан», - пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Сергей Козупица. 

Немаловажная тема была поднята и на круглом столе, посвященном перспективам развития рынка ипотечного кредитования, где участники смогли подвести некоторые итоги и сделать прогнозы на 2017 год. Представители ККФЖС и ведущих банков согласились с тем фактом, что в 2016 году удалось достичь докризисного уровня ипотечного кредитования. По словам экспертов, в 2017 году банки нацелены продолжать работу на повышение доступности ипотечного кредитования для населения.

«В целом на рынке ипотеки наблюдается оптимизм, - отметила начальник отдела ипотечного кредитования и продаж ККФЖС Анна Лепешонок. - Мы ожидаем в 2017 году снижение среднерыночной процентной ставки по ипотеке, на что могут повлиять укрепление национальной валюты, снижение ключевой ставки и общая тенденция на снижение. На сегодняшний день по программам АИЖК минимальная процентная ставка составляет 11,75% годовых, а максимальная сумма кредита увеличена до 10 млн рублей. Размер процентной ставки по программам «Приобретение квартиры на этапе строительства», «Приобретение готового жилья» и «Перекредитование» составляет от 12% до 12,5% годовых в зависимости от размера первоначального взноса. А участники программы «Жилье для российской семьи» и семьи, имеющие 3х и более несовершеннолетних детей, при приобретении жилья на этапе строительства, имеют право на вычет в 0,25% от размера процентной ставки».

В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири

По итогам выставки, длившейся четыре дня, Красноярский краевой фонд жилищного строительства, представивший на стенде свои проекты и поучаствовавший в важных дискуссиях, получил диплом в номинации «Профессионализм».

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Фото: Красноярский краевой фонд жилищного строительства
По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства

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