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В Красноярске появятся новые остановки для электричек

Главная Общество
Красноярск
15:45 1 Февраля 2017
остановки, красноярск, транспорт, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2017 году в Красноярске появятся семь новых остановочных пунктов, но не для автобусов, а для городских электричек. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Так, остановочные пункты оборудуют на платформах «Бобровый Лог» (Фан-парк «Бобровый лог», Дивногорское направление), «Тихие Зори» (ул. Свердловская), «Калинина» и «Северное шоссе».

«Будет выполнено проектирование платформ на остановочных пунктах «Камская» (направление Бугач – Красноярск-Северный), «Металлургов» и «Мясокомбинат», — говорится в сообщении.

Пока не уточняется, когда именно появятся новые остановки для электротранспорта.

Добавим, в 2017 году запланированный объем средств инвестиционной программы КрасЖД превышает предыдущие показатели на 40%.

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