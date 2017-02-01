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Работы по освещению трассы до «Емельяново» подешевели на 3 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
15:00 1 Февраля 2017
общество, контракт, красноярск, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске выбрали подрядчика, который выполнит работы по установке искусственного электроосвещения до аэропорта «Емельяново». Компания «НБС-Сибирь» выиграла тендер, снизив стоимость на 3 млн рублей. Информация появилась на официальном сайте госзакупок. 

Максимальная цена контракта составляла 190,5 млн рублей. Но по итогам рассмотрения заявок победителем стала та компания, которая предложила меньшую цену — 187 млн рублей. 

Фонари установят на участке дороги протяженностью 12,5 км на трассе федерального значения М-53 «Байкал» и на съезде с основной дороги в сторону поселка Елового. На выделенные деньги подрядчик должен будет установить больше 500 опор и светильников. Работы необходимо завершить до конца ноября 2017 года.

Ранее губернатор Красноярского края Виктор Толоконский рассказывал журналистам, что дорога до аэропорта должна быть освещена в ночное время суток. В сентябре прошлого года на участке дороги в районе поселка Емельяново уже подключили так называемое «интеллектуальное освещение». Благодаря этой инновации можно управлять освещением в автономном режиме.

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