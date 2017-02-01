В Норильске «черная пурга» разрушает крыши и сносит людей с ног

В Норильске сохраняется штормовой ветер, который среди населения называется «черной пургой». Жители северного города делятся в социальных сетях фотографиями и видео, на которых запечатлено, как тяжело им передвигаться в непогоду.

Из-за снежной метели видимость упала буквально до нескольких метров. Пешеходы не в состоянии противостоять ураганным порывам: люди вынуждены ползком преодолевать улицу, а сильнейший ветер просто не дает им подняться.

Согласно комментариям очевидцев в социальных сетях, на улице Талнахской с крыши жилого дома сорвало часть конструкций. Поскольку в момент падения арматуры людей и машин не было, никто не пострадал.

Сами жители города часто шутят в комментариях по поводу экстремальных метеоусловий. К примеру, пользователи предлагают друг другу сквозь пургу угадать улицу, по которой едут на автомобиле. Или просто называют Норильск «райским местечком».

Как отмечается на сайте Вести.ru, на интерактивной карте ветров виден мощный циклон, который движется вдоль арктического побережья страны. По мере его приближения здесь пошел снег и замели метели, ветер окреп до штормового.

В пресс-службе мэрии отмечают, что в городе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное 25 января. Порывы южного ветра местами до 27-32 м/с, снег, сильная метель, видимость менее 500 метров. Норильчанам рекомендуется ограничить передвижение по улицам города. По решению ГИБДД автодорога Норильск-Кайеркан-Алыкель закрыта для движения легкового автотранспорта категории «В», кроме автомобилей повышенной проходимости.

Видео: Norilsk News, фото vk.com/norilsk_news