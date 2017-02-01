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В Норильске «черная пурга» разрушает крыши и сносит людей с ног

Главная Общество
Красноярск
12:55 1 Февраля 2017
погода, зима, снегопад, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Норильске сохраняется штормовой ветер, который среди населения называется «черной пургой». Жители северного города делятся в социальных сетях фотографиями и видео, на которых запечатлено, как тяжело им передвигаться в непогоду.

Из-за снежной метели видимость упала буквально до нескольких метров. Пешеходы не в состоянии противостоять ураганным порывам: люди вынуждены ползком преодолевать улицу, а сильнейший ветер просто не дает им подняться.

Согласно комментариям очевидцев в социальных сетях, на улице Талнахской с крыши жилого дома сорвало часть конструкций. Поскольку в момент падения арматуры людей и машин не было, никто не пострадал.

Сами жители города часто шутят в комментариях по поводу экстремальных метеоусловий. К примеру, пользователи предлагают друг другу сквозь пургу угадать улицу, по которой едут на автомобиле. Или просто называют Норильск «райским местечком».

В Норильске «черная пурга» разрушает крыши и сносит людей с ног

Как отмечается на сайте Вести.ru, на интерактивной карте ветров  виден мощный циклон, который движется вдоль арктического побережья страны. По мере его приближения здесь пошел снег и замели метели, ветер окреп до штормового.

В Норильске «черная пурга» разрушает крыши и сносит людей с ног

В пресс-службе мэрии отмечают, что в городе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное 25 января. Порывы южного ветра местами до 27-32 м/с, снег, сильная метель, видимость менее 500 метров. Норильчанам рекомендуется ограничить передвижение по улицам города. По решению ГИБДД автодорога Норильск-Кайеркан-Алыкель закрыта для движения легкового автотранспорта категории «В», кроме автомобилей повышенной проходимости.

Видео: Norilsk News, фото vk.com/norilsk_news

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