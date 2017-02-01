1 февраля
Красноярск
погода -7 °C
курсы валют
60.09
 
€ 64.29
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

«Роев ручей» судится с красноярцами из-за земельных участков

Главная Общество
Красноярск
10:58 1 Февраля 2017
красноярск, администрация, суд, общество
Источник: 7 канал
версия для печати Ico_print

Парк флоры и фауны «Роев ручей» через суд требует снести коттеджи, расположенные в границах зоопарка, и передать земли в свое «оперативное управление». О судебных тяжбах рассказали корреспонденты «7 канала».

Выяснилось, что в 2006 году земли, на которых построены коттеджи, отдали «Роеву ручью». Тогда мэрия не учла, что на участке уже располагались 2 жилых дома. Спустя почти 7 лет руководство зоопарка потребовало снести постройки и отдать земли под расширение парка. С тех пор и начались тяжбы, которые длятся до сих пор.

«Нас постоянно критикуют за наши маленькие вольеры. Мы стараемся их увеличить, но нам для этого нужны площади. Если эти строения будут узаконены, приняты — мы сядем и будем решать эту проблему дальше. Никому не нужна ничья кровь», — рассказал журналистам директор «Роева ручья» Андрей Горбань.

Общая стоимость двух коттеджей составила 32 млн рублей. В ноябре 2016 года Свердловский районный суд постановил снести эти дома и освободить прилегающую территорию. Но владельцы на этом останавливаться не хотят. Несмотря на высокую стоимость земель, они планируют выкупить их и оформить как свою собственность. 

Если же право собственности не признают, то администрации города придется выплатить полную стоимость домов их собственникам, а также за свой счет снести строения. Очередное судебное заседание уже назначено на 15 марта.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Здание Главпочтамта на ул. Ленина отреставрируют

Здание Главпочтамта на ул. Ленина отреставрируют

1 Февраля 2017 г.
На создание проекта выделено 2 млн рублей
Новости Красноярска: Суд не стал сдвигать сроки проектирования ремонта Коммунального моста

Суд не стал сдвигать сроки проектирования ремонта Коммунального моста

1 Февраля 2017 г.
Заявителю рекомендовано предоставить дополнительные документы
Новости Красноярска: Жительница Красноярского края засудила коммунальщиков за перелом ноги

Жительница Красноярского края засудила коммунальщиков за перелом ноги

1 Февраля 2017 г.
Женщина отсудила 80 тысяч рублей
Новости Красноярска: Житель Красноярского края умер после распития виски Jack Daniel’s

Житель Красноярского края умер после распития виски Jack Daniel’s

31 Января 2017 г.
Бутылку со смертельной жидкостью мужчине подарили родственники
Новости Красноярска: У 4-го моста установили еще один фоторадарный комплекс

У 4-го моста установили еще один фоторадарный комплекс

31 Января 2017 г.
Камера также способна фиксировать выезды на встречку
Новости Красноярска: Объекты на набережной в Красноярске приведут к единому стилю

Объекты на набережной в Красноярске приведут к единому стилю

31 Января 2017 г.
Уже назначена дата первых общественных обсуждений
Новости компаний
27/01
Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia
26/01
Новая возможность для россиян: купить Hyundai по программе H-promise
26/01
Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго произвела в 2016 году треть электроэнергии региона
26/01
Богучанская ГЭС поддержала детские социальные учреждения Кодинска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

30 Января 2017 г.
По данным очевидцев, девочка скончалась в больнице
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

27 Января 2017 г.
Мужчина задержан
Новости Красноярска: Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

30 Января 2017 г.
Часть моста закроют для проезда автомобилистов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.