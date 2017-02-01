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Суд не стал сдвигать сроки проектирования ремонта Коммунального моста

Главная Общество
Красноярск
09:32 1 Февраля 2017
общество, мост, красноярск, проект, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Арбитражный суд Красноярского края оставил без движения иск ФАУ «Российский дорожный НИИ» к Управлению дорог и благоустройства об изменении сроков проектирования ремонта Коммунального моста. Заявителю рекомендовано до 17 февраля предоставить дополнительные документы. Информация опубликована 31 января на официальном сайте краевого арбитража.

Напомним, Российский дорожный научно-исследовательский институт потребовал изменить сроки работ по разработке проекта. Согласно иску, контракт заключен между институтом и красноярским Управлением дорог и благоустройства. Первоначальная дата завершения работ — 31 января 2017 года. Однако истец просил изменить сроки до 10 марта, ссылаясь на необходимость получения лицензии в Министерстве культуры. В арбитраже напомнили, что Коммунальный мост является памятником регионального значения.

Конкурс на создание документации по ремонту моста был объявлен мэрией в конце мая 2016 года. Начальная цена контракта составила 15 млн рублей. Представители ФАУ «РОСДОРНИИ» предложили выполнить работы дешевле начальной цены — за 7,5 млн рублей.

Ранее мэр Красноярска Эдхам Акбулатов заявил, что на Коммунальном мосту «особо важно привести в порядок деформационно-температурные швы». При этом глава города подчеркнул, что полностью перекрыть переправу невозможно и проектировщики «должны будут это учесть». Ремонт, по словам Акбулатова, обойдется бюджету в 200 млн рублей.

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