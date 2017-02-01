Жительница Красноярского края засудила коммунальщиков за перелом ноги

Жительница города Иланский отсудила 80 тыс. рублей за травму ноги, которую она получила при спуске по неисправным ступенькам виадука. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

В январе 2016 года по дороге на работу женщина проходила по виадуку, соединяющему два микрорайона. При спуске по скользким и неисправным ступенькам она подскользнулась и сломала ногу. В больнице пострадавшей диагностировали перелом наружной лодыжки, растяжение связок и ушиб голеностопного сустава.

При рассмотрении дела суд обозначил компанию, сотрудники которой должны были очистить лестницу от снега и наледи.

«В сентябре 2016 года Иланский районный суд постановил взыскать с ООО «Бекар-Эксплуатация» в пользу потерпевшей 59,9 тыс. рублей утраченного заработка и 20 тыс. рублей компенсации морального вреда». — говорится в сообщении.

В апелляционной жалобе ответчик попросил отменить решение, ссылаясь на неосторожность истицы. Но суд оставил решение без изменений.