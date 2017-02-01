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Жительница Красноярского края засудила коммунальщиков за перелом ноги

Главная Общество
Красноярск
09:20 1 Февраля 2017
деньги, травма, суд, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жительница города Иланский отсудила 80 тыс. рублей за травму ноги, которую она получила при спуске по неисправным ступенькам виадука. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

В январе 2016 года по дороге на работу женщина проходила по виадуку, соединяющему два микрорайона. При спуске по скользким и неисправным ступенькам она подскользнулась и сломала ногу. В больнице пострадавшей диагностировали перелом наружной лодыжки, растяжение связок и ушиб голеностопного сустава.

При рассмотрении дела суд обозначил компанию, сотрудники которой должны были очистить лестницу от снега и наледи.

«В сентябре 2016 года Иланский районный суд постановил взыскать с ООО «Бекар-Эксплуатация» в пользу потерпевшей 59,9 тыс. рублей утраченного заработка и 20 тыс. рублей компенсации морального вреда». — говорится в сообщении.

В апелляционной жалобе ответчик попросил отменить решение, ссылаясь на неосторожность истицы. Но суд оставил решение без изменений.

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