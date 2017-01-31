В Красноярске пройдет выставка-форум «Образование. Профессия и карьера»

С 1 по 4 февраля 2017 года в Красноярске пройдет III выставка-форум «Образование. Профессия и карьера». Старшеклассников, абитуриентов и студентов ожидают презентации вузов, колледжей и техникумов со всей России и зарубежья, мастер-классы по ЕГЭ, полезные тренинги, научные шоу и ярмарка вакансий.

Участие в выставке примут свыше 40 учебных заведений – от Москвы до Владивостока – гуманитарные, технические, военные, медицинские. Это такие крупные вузы страны, как Санкт-Петербургский государственный университет, Институт государственного администрирования (Москва), Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского (Владивосток), Новосибирский и Томский госуниверситеты. Кроме того, в выставке примут участие Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России, Дивногорский техникум лесных технологий, Сосновоборский механико-технологический техникум и многие красноярские заведения среднего профессионального образования.

Большой раздел выставки займет образование за рубежом – в США, Германии, Франции, Израиле. Старшеклассники и студенты смогут узнать, как уехать за границу на обучение или стажировку, а также получить образовательный грант или стипендию. К примеру, на выставке расскажут, как можно выиграть грант 2763600 рублей на обучение за рубежом по государственной программе. Кроме того, состоятся презентации программы культурного обмена для студентов Work & Travel, а также Teach & Тravel для учителей английского языка.

Помимо выставки будут работать познавательные интерактивные площадки. К примеру, эксперимент-шоу от Музея занимательных наук СФУ, кружки по робототехнике, мультипликации, резьбе по дереву. Каждый день для всех желающих будут проводить обучающие занятия:

Мастер-классы по подготовке к ЕГЭ, где расскажут, как сдать математику, биологию и физику на 100 баллов!

Мастер-класс по подготовке к вступительным экзаменам на профессию «Актер».

Мастер-класс «7 шагов продвинутого абитуриента – как поступить в университет мечты».

Тренинги по ораторскому искусству и тайм-менеджменту, деловые бизнес-игры, уроки самопрезентации.

Лекции для будущих блогеров, программистов, проектировщиков, SMM-специалистов.

На выставке можно пройти тестирование личностных качеств и посетить индивидуальную коуч-сессию, где помогут определиться с выбором будущей профессии и жизненного пути. Для взрослого населения будут представлены центры повышения квалификации, курсы дистанционного и дополнительного образования и большая ярмарка вакансий. Отметим, что одновременно с выставкой будет проходить региональный чемпионат WorldSkills Russia.

С подробной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Время работы:

1-3 февраля – 10:00-18:00

4 февраля – 10:00-16:00

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.

Фото предоставлены пресс-службой ВК «Красноярская ярмарка»