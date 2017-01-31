31 января
Красноярск
погода -2 °C
курсы валют
60.16
 
€ 64.43
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске пройдет выставка-форум «Образование. Профессия и карьера»

Главная Общество
Красноярск
13:08 31 Января 2017
общество, учебники, образование, выставки
версия для печати Ico_print

С 1 по 4 февраля 2017 года в Красноярске пройдет III выставка-форум «Образование. Профессия и карьера». Старшеклассников, абитуриентов и студентов ожидают презентации вузов, колледжей и техникумов со всей России и зарубежья, мастер-классы по ЕГЭ, полезные тренинги, научные шоу и ярмарка вакансий.

Участие в выставке примут свыше 40 учебных заведений – от Москвы до Владивостока – гуманитарные, технические, военные, медицинские. Это такие крупные вузы страны, как Санкт-Петербургский государственный университет, Институт государственного администрирования (Москва), Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского (Владивосток), Новосибирский и Томский госуниверситеты. Кроме того, в выставке примут участие Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России, Дивногорский техникум лесных технологий, Сосновоборский  механико-технологический техникум и многие красноярские заведения среднего профессионального образования.

Большой раздел выставки займет образование за рубежом – в США, Германии, Франции, Израиле. Старшеклассники и студенты смогут узнать, как уехать за границу на обучение или стажировку, а также получить образовательный грант или стипендию. К примеру, на выставке расскажут, как можно выиграть грант 2763600 рублей на обучение за рубежом по государственной программе. Кроме того, состоятся презентации программы культурного обмена для студентов Work & Travel, а также Teach & Тravel для учителей английского языка. 

Помимо выставки будут работать познавательные интерактивные площадки. К примеру, эксперимент-шоу от Музея занимательных наук СФУ, кружки по робототехнике, мультипликации, резьбе по дереву. Каждый день для всех желающих будут проводить обучающие занятия:

  • Мастер-классы по подготовке к ЕГЭ, где расскажут, как сдать математику, биологию и физику на 100 баллов!
  • Мастер-класс по подготовке к вступительным экзаменам на профессию «Актер».
  • Мастер-класс «7 шагов продвинутого абитуриента – как поступить в университет мечты».
  • Тренинги по ораторскому искусству и тайм-менеджменту, деловые бизнес-игры, уроки самопрезентации.
  • Лекции для будущих блогеров, программистов, проектировщиков, SMM-специалистов.

На выставке можно пройти тестирование личностных качеств и посетить индивидуальную коуч-сессию, где помогут определиться с выбором будущей профессии и жизненного пути. Для взрослого населения будут представлены центры повышения квалификации, курсы дистанционного и дополнительного образования и большая ярмарка вакансий. Отметим, что одновременно с выставкой будет проходить региональный чемпионат WorldSkills Russia.

С подробной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Время работы:

1-3 февраля – 10:00-18:00  

4 февраля – 10:00-16:00  

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.

Фото предоставлены пресс-службой ВК «Красноярская ярмарка»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Главу краевого управления капстроительства уличили в сокрытии данных о бизнесе

Главу краевого управления капстроительства уличили в сокрытии данных о бизнесе

31 Января 2017 г.
Чиновник «забыл» указать сведения об участии в московском бизнесе
Новости Красноярска: МАК назвал причину падения вертолета в Манском районе

МАК назвал причину падения вертолета в Манском районе

31 Января 2017 г.
Комиссия признала вину пилота, который сильно отклонил рычаги
Новости Красноярска: В Красноярске запланировали построить два спорткомплекса, детсад и школу

В Красноярске запланировали построить два спорткомплекса, детсад и школу

31 Января 2017 г.
Объекты будут построены в 2017 году
Новости Красноярска: В Якутии проверят поездку чиновников на борцовский турнир в Красноярске

В Якутии проверят поездку чиновников на борцовский турнир в Красноярске

31 Января 2017 г.
Местных госслужащих уличили в «болении» за счет бюджета
Новости Красноярска: В Красноярском крае займутся аварийными мостами и эстакадами

В Красноярском крае займутся аварийными мостами и эстакадами

31 Января 2017 г.
Всего дорожники планируют проверить 85 сооружений
Новости Красноярска: Часть проспекта Мира перекроют для изучения рельефа местности

Часть проспекта Мира перекроют для изучения рельефа местности

31 Января 2017 г.
Ограничения будут действовать до 3 февраля
Новости компаний
27/01
Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia
26/01
Новая возможность для россиян: купить Hyundai по программе H-promise
26/01
Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго произвела в 2016 году треть электроэнергии региона
26/01
Богучанская ГЭС поддержала детские социальные учреждения Кодинска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

30 Января 2017 г.
Часть моста закроют для проезда автомобилистов
Новости Красноярска: База под Назарово попала в список «важных» объектов ЦРУ США

База под Назарово попала в список «важных» объектов ЦРУ США

26 Января 2017 г.
На карте объект отмечен как ADADYM
Новости Красноярска: В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

30 Января 2017 г.
По данным очевидцев, девочка скончалась в больнице
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.