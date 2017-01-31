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Главу краевого управления капстроительства уличили в сокрытии данных о бизнесе

Главная Общество
Красноярск
12:31 31 Января 2017
общество, нарушения, прокуратура, коррупция, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прокуратура уличила главу Управления капитального строительства Красноярского края в несоблюдении антикоррупционного законодательства. Нарушения были обнаружены в ходе проверки деятельности чиновника, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Представители ведомства выяснили, что в 2014-2015 году руководитель управления не указал сведения об участии в ряде коммерческих организаций. Фирмы были зарегистрированы в Москве. Чиновник также «забыл» указать информацию о доходах и имуществе своей супруги.

Прокуратура направила представление в адрес министерства строительства и ЖКХ Красноярского края. В итоге начальнику УКС вынесен выговор.

Согласно информации с официального сайта Минстроя, краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» выполняет функции заказчика-застройщика и контролера за возведением объектов. Управлением руководит Михаил Рабушко.

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