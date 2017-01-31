МАК назвал причину падения вертолета в Манском районе

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование причин авиакатастрофы с вертолетом Robinson, которая произошла в сентябре 2016 года в Красноярском крае. Комиссия признала вину пилота, который слишком сильно отклонил рычаги при пилотировании. Результаты проверки МАК опубликовал на своем официальном сайте.

«Наиболее вероятной причиной авиационного происшествия с вертолетом R-66 RA-05783 явилась ошибка КВС в пилотировании, что привело к неконтролируемому снижению и столкновению с земной поверхностью. Разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2016 года вертолет Robinson авиакомпании «КрасАвиа» совершил жесткую посадку в Манском районе недалеко от населенного пункта Нарва. Вертолет зацепился полозьями о землю и перевернулся на бок. Тогда в результате происшествия пострадали два человека, помощь им была оказана амбулаторно. Отмечается, что вертолет также получил значительные повреждения.