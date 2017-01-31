31 января
Красноярск
погода -2 °C
курсы валют
60.16
 
€ 64.43
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске запланировали построить два спорткомплекса, детсад и школу

Главная Общество
Красноярск
11:25 31 Января 2017
красноярск, строительство, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске утвердили перечень важных социальных объектов, которые начнут строить в 2017 году. Так, власти намерены возвести в городе школу на 300 мест, детский садик на 270 мест и два спортивных комплекса с бассейнами. Утвержденный список объектов опубликован на официальном сайте мэрии Красноярска.

Два спортивно-оздоровительных центра с пропускной способностью в 177 тыс. человек планируется возвести в Свердловском и Советском районах. После заключения концессионных соглашений будут объявлены торги по поиску подрядчиков, которые и займутся строительством объектов.

Добавим, что в документе также перечислены здания, реконструкция которых также намечена на 2017 года. Так, подрядчики должны будут отремонтировать строение, в котором находится учебный центр «Энергетик» (пр. Красноярский рабочий, 20), а также два оздоровительных лагеря «Сказка» и «Березка».

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет выставка-форум «Образование. Профессия и карьера»

В Красноярске пройдет выставка-форум «Образование. Профессия и карьера»

31 Января 2017 г.
Большой раздел выставки займет образование за рубежом
Новости Красноярска: Главу краевого управления капстроительства уличили в сокрытии данных о бизнесе

Главу краевого управления капстроительства уличили в сокрытии данных о бизнесе

31 Января 2017 г.
Чиновник «забыл» указать сведения об участии в московском бизнесе
Новости Красноярска: МАК назвал причину падения вертолета в Манском районе

МАК назвал причину падения вертолета в Манском районе

31 Января 2017 г.
Комиссия признала вину пилота, который сильно отклонил рычаги
Новости Красноярска: В Якутии проверят поездку чиновников на борцовский турнир в Красноярске

В Якутии проверят поездку чиновников на борцовский турнир в Красноярске

31 Января 2017 г.
Местных госслужащих уличили в «болении» за счет бюджета
Новости Красноярска: В Красноярском крае займутся аварийными мостами и эстакадами

В Красноярском крае займутся аварийными мостами и эстакадами

31 Января 2017 г.
Всего дорожники планируют проверить 85 сооружений
Новости Красноярска: Часть проспекта Мира перекроют для изучения рельефа местности

Часть проспекта Мира перекроют для изучения рельефа местности

31 Января 2017 г.
Ограничения будут действовать до 3 февраля
Новости компаний
27/01
Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia
26/01
Новая возможность для россиян: купить Hyundai по программе H-promise
26/01
Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго произвела в 2016 году треть электроэнергии региона
26/01
Богучанская ГЭС поддержала детские социальные учреждения Кодинска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

Опубликована схема движения на время ремонта Коммунального моста

30 Января 2017 г.
Часть моста закроют для проезда автомобилистов
Новости Красноярска: Под Красноярском в массовой аварии погиб 86-летний пенсионер

Под Красноярском в массовой аварии погиб 86-летний пенсионер

26 Января 2017 г.
Мужчина выехал на «встречку» и протаранил два грузовика
Новости Красноярска: Пьяные дрифтеры устроили гонки в центре Красноярска

Пьяные дрифтеры устроили гонки в центре Красноярска

26 Января 2017 г.
В итоге гонщики остались без своих автомобилей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.