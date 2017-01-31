В Якутии проверят поездку чиновников на борцовский турнир в Красноярске

Глава Якутии Егор Борисов потребовал проверить целесообразность поездки местных чиновников на борцовский турнир «Иван Ярыгин», прошедший в Красноярске. Такое заявление руководитель региона сделал на «планерке» с министрами республиканского правительства 30 января, сообщается на официальном сайте Якутии.

От республики, помимо спортсменов, поехали депутаты Ил Тумэна (местного парламента) и представители некоторых исполнительных органов власти. При этом вся командировка оплачивалась из бюджета. Борисов усомнился в необходимости поездки.

«Непонятно, так ли нужна была эта командировка, цели неясные, делегация многочисленная, расходуются бюджетные средства. Если это частная поездка, например, поболеть на соревнованиях, то поездку нужно оплачивать за свой счет!», — подчеркнул Егор Борисов.

Глава региона поручил провести тщательную проверку по факту командировки. Также рекомендовано усилить контроль за эффективностью поездок чиновников.

Борцовский турнир серии Гран-При «Иван Ярыгин» прошел в Красноярске с 27 по 29 января. В соревнованиях приняли участие 209 спортсменов из 11 стран мира.