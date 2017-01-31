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В Красноярском крае займутся аварийными мостами и эстакадами

Главная Общество
Красноярск
10:15 31 Января 2017
в красноярском крае, красноярск, ремонт, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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После сообщения МЧС России о большом количестве аварийных мостов и эстакад в Красноярском крае дорожники решили дополнительно проверить 85 объектов. Победивший на торгах подрядчик обследует опоры искусственных сооружений, пролетных строений и полотен. Об этом сообщили в краевом управлении автомобильных дорог.

По утвержденным нормам, обследование капитальных сооружений проводится раз в десять лет. Деревянные эстакады проверяют чаще — раз в пять лет. В прошлом году подрядчик проверил в общей сложности 95 сооружений.

«По итогам диагностики выставляется оценка состояния мостов, согласно которой в КРУДОРе принимается решение о необходимости проведения ремонтных работ. Кроме этого, может быть уменьшена нагрузка на сооружение», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2017 года сотрудники центра «Антистихия» предупредили жителей Красноярского края о высоком риске обрушения мостов. Особенно остро данная проблема касалась сооружений, построенных на юге региона. В основном это связано со слишком активной хозяйственной деятельностью и глобальным изменением климата, утверждают сотрудники МЧС.

Всего на дорогах края насчитывается 940 мостов. Из них 716 – капитальных (железобетонных, стальных) и 224 – деревянных.

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