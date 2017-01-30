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Территорию красноярской фабрики пианино застроят высотками

Главная Общество
Красноярск
11:59 30 Января 2017
красноярск, строительство, общество, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на территории бывшей фабрики по производству пианино «Енисей» начнется обустройство нового микрорайона. Разрешение на застройку площадей по ул. Дудинской, 2 выдала администрация города.

Сейчас на участке рядом с ипподромом находятся нежилые помещения и автостоянка. Летом 2017 года там начнется строительство многофункционального комплекса из пяти 25-этажных домов. Одна многоэтажка рассчитана на 279 квартир.

Как рассказали «Сибдому» в красноярской мэрии, за каждой высоткой закреплен отдельный застройщик. Отвечать за строительство будет СК «Ментал плюс».

Напомним, решение об изменении назначения земли по ул. Дудинской в Генплан Красноярска внесли еще в 2012 году. Еще 5 лет назад на площадях бывшей фабрики «Енисей» планировалось возвести жилой комплекс. Теперь проект изменили. Заказчики добавили к проекту коммерческую пристройку. В ней разместятся торговая галерея, кафе, аптеки, отделения банка и управляющая компания.

Фото: Сибдом

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