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Выпускаемую на «Красмаше» ракету протестируют весной

Главная Общество
Красноярск
11:34 30 Января 2017
минобороны, завод, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую выпустили на заводе «Красмаш», состоится не раньше марта 2017 года. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Испытают ракету красноярского производства на военном космодроме Плесецк. На объекте для нее уже готова специальная шахта.

Пока проект находится на особом контроле в министерстве обороны. Ожидается, что «Сармат» станет прототипом ракеты Р-36М2 «Воевода». Новый военный объект станет на две тонны тяжелее своей предшественницы. Как рассказал агентству командующий РВСН Сергей Каракаев, новая ракета «Сармат» поступит на вооружение в 2019-2020 годах.

Добавим, что в настоящее время АО «Красноярский машиностроительный завод» является основным изготовителем баллистических ракет «Синева».

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