Подрядчик по демонтажу моста в Минусинске «экстренно» очистил реку

Компания «Ликвидатор», которая занимается разбором моста в Минусинске, вывезла мусор с берега реки. По данным местного портала «Среда24», рабочие убрали битые кирпичи и прочие отходы «в экстренном порядке».

Напомним, на прошлой неделе подрядчика по демонтажу моста уличили в нарушении правил проведения работ. Во время сноса конструкций рабочие закидали реку мусором.

По данным минусинских СМИ, компания «Ликвидатор» также работает на разборе местной котельной. Конкурс проводился на два проекта отдельно, однако победитель аукциона решил их «объединить». Кирпичи от котельной складируются на берегу Минусинской протоки вместе с другим строительным мусором, после чего его смывает водой.

Также фирму уличили в потенциальном срыве сроков сдачи работ. Местных жителей не устраивает темп демонтажа, которого придерживается компания. Полностью снести конструкцию нужно к 1 апреля, однако не исключен перенос срока.

Ситуация вызвала общественный резонанс. Местные издания отмечают, что мусор был убран «после шумихи в СМИ».

Напомним, один из пролетов моста через Минусинскую протоку Енисея рухнул 14 марта прошлого года. По данным следствия, в момент инцидента на переправе находились люди и техника. В результате происшествия пострадали 6 человек, а СК завел уголовное дело.