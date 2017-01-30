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В Минусинске после жалоб жильцов закрыли шумное кафе

Главная Общество
Красноярск
10:00 30 Января 2017
жалоба, общество, в красноярском крае, кафе
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Минусинске закрыли кафе «Ночная фиалка», расположенное на первом этаже жилого дома. После многочисленных жалоб жильцов городской суд постановил закрыть заведение на 20 дней. Об этом сообщили у краевом управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве установили, что продукты в кафе загружали через окно, а не с торца жилого здания. Кроме того, работники часто эксплуатировали дверь, которая является эвакуационным входом. Тем самым нарушалась «последовательность технологических процессов», пояснили в Роспотребнадзоре. Кроме того, жильцам дома часто приходилось сталкиваться с посетителями и персоналом кафе.

«Система вытяжной вентиляции не была оборудована отдельно от системы вентиляции жилого здания, в результате чего выбросы негативно влияли на людей, проживающих в доме», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что на руководство ООО «Кьянти» было заведено административное дело. Чтобы снять запрет на работу кафе, дирекции необходимо устранить все нарушения.

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