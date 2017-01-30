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В начале февраля в Красноярск вернется умеренно теплая погода

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Красноярск
08:50 30 Января 2017
красноярск, погода, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В конце января в Красноярске ожидается теплая и безветренная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 30 января, температура воздуха будет держаться на отметке -14...-16°C. Ближе к вечеру потеплеет до -13°C. В этот день будет дуть слабый ветер с порывами до 2 м/с.

Во вторник, 31 января, будет еще теплее. В первой половине дня столбики термометров опустятся до -9°C. Вечером похолодает до -11°C. Днем возможен небольшой снег. Ветер усилится до 4 м/с.

В первых числах февраля красноярцам пообещали снежную и теплую погоду. В среду, 1 февраля, температура воздуха будет колебаться от -9 до -17°C. Такие же резкие температурные перепады будут наблюдаться в городе вплоть до конца следующей недели. Сильных морозов в феврале синоптики не прогнозируют.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

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