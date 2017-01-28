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Суд снизил компенсацию жительнице Назарово, сломавшей ребра на горке

Главная Общество
Красноярск
10:08 28 Января 2017
в красноярском крае, травма, суд, красноярск, общество, компенсация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский краевой суд снизил размер компенсации жительнице Назарова, пострадавшей от разрушения ледяной горки. Информация опубликована 27 января на официальном сайте инстанции.

Инцидент произошел еще в декабре 2015 года. Во время катания под женщиной обрушился скат, а сама пострадавшая упала внутрь горы. В результате происшествия горожанка получила ушиб грудной клетки и перелом ребер. Пострадавшую спасли сотрудники МЧС. 

После произошедшего женщина обратилась в суд. Эксперты установили, что горка была выполнена с нарушениями — внутри она оказалась полой, а под скатом не было дополнительных опор. Потерпевшая потребовала у владельца горки компенсацию в размере 350 тыс. рублей, однако суд лишь частично удовлетворил требования, обязав строителей горки выплатить 150 тысяч.

Подрядчик, возводивший горку, с вынесенным вердиктом не согласился и подал апелляцию. В суде представитель компании пояснил, что горка была на стадии строительства, а женщина пошла кататься, не дождалась официального открытия. Подрядчик попросил снизить сумму взыскания до 30 тыс. рублей.

Краевой суд, перепроверив первоначальное решение, согласился с доводами подрядчика. В итоге размер компенсации был понижен до 50 тыс. рублей.

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