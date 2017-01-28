Суд снизил компенсацию жительнице Назарово, сломавшей ребра на горке

Красноярский краевой суд снизил размер компенсации жительнице Назарова, пострадавшей от разрушения ледяной горки. Информация опубликована 27 января на официальном сайте инстанции.

Инцидент произошел еще в декабре 2015 года. Во время катания под женщиной обрушился скат, а сама пострадавшая упала внутрь горы. В результате происшествия горожанка получила ушиб грудной клетки и перелом ребер. Пострадавшую спасли сотрудники МЧС.

После произошедшего женщина обратилась в суд. Эксперты установили, что горка была выполнена с нарушениями — внутри она оказалась полой, а под скатом не было дополнительных опор. Потерпевшая потребовала у владельца горки компенсацию в размере 350 тыс. рублей, однако суд лишь частично удовлетворил требования, обязав строителей горки выплатить 150 тысяч.

Подрядчик, возводивший горку, с вынесенным вердиктом не согласился и подал апелляцию. В суде представитель компании пояснил, что горка была на стадии строительства, а женщина пошла кататься, не дождалась официального открытия. Подрядчик попросил снизить сумму взыскания до 30 тыс. рублей.

Краевой суд, перепроверив первоначальное решение, согласился с доводами подрядчика. В итоге размер компенсации был понижен до 50 тыс. рублей.