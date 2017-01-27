Желающих построить причал на острове Молокова не нашлось

Мэрия Красноярска подвела итоги торгов на обустройство причала на острове Молокова. Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. Информация опубликована на сайте администрации.

Напомним, объект предполагалось разместить со стороны основного русла Енисея. Площадь причала — 250 кв. метров. Целевым назначением сооружения является «причаливание маломерных судов».

Конструкция должна быть сборно-разборной, а ее перемещение не должно причинять серьезный ущерб ее назначению. Работа причала, согласно документам, не окажет неблагоприятного воздействия на среду обитания, а земля под размещение объекта соответствует санитарным правилам и нормативам.

Первоначальная цена лота составляла 2632 рубля. Планировалось заключить контракт с подрядчиком до 2021 года.

Итоги аукциона предполагалось подвести на этой неделе. Однако торги были отменены, поскольку никто из потенциальных подрядчиков не подал заявку. Дата нового конкурса пока неизвестна.

Фото: torgi.admkrsk.ru