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На центральной улице Красноярска заметили куропаток

Главная Общество
Красноярск
14:38 27 Января 2017
город, животные, птица, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы удивлены появлением в черте города куропаток. В социальных сетях опубликована видеозапись, которая запечатлела прогулку редких для городской среды птиц по ул. Дзержинского.

Ранее в соцсетях горожане публиковали фотографиями прогуливающихся куропаток возле домов в мкрн «Светлый». 

На центральной улице Красноярска заметили куропаток

Фото Лилии Белой с vk.com/mkrsvetlii

По словам орнитологов, куропатки в черте города — это не редкость. Их также можно встретить на пустырях в мкрн «Северный».

При этом специалисты называют куропаток в Красноярске «местными». Дело в том, что бородатая, или даурская куропатка поселилась в Красноярске задолго до появления здесь Андрея Дубенского с казаками, то есть это родина птиц. Зимой они сбиваются в стайки и кочуют, а летом живут парами на берегах Енисея. Особенно много этих диких птиц обитает в районе Мясокомбината.

Отметим, что в последнее время в город все чаще заходят животные и залетают птицы, живущие обычно далеко от города. Так, красноярцы стали часто замечать в городской черте сов. Диких пернатых встречают во всех районах: в Центральном, в Роще, на правом берегу. Каждый день 10-15 птиц прилетают в город и охотятся на мышей, крыс, голубей и свиристелей.

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