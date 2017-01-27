На центральной улице Красноярска заметили куропаток

Красноярцы удивлены появлением в черте города куропаток. В социальных сетях опубликована видеозапись, которая запечатлела прогулку редких для городской среды птиц по ул. Дзержинского.

Ранее в соцсетях горожане публиковали фотографиями прогуливающихся куропаток возле домов в мкрн «Светлый».

Фото Лилии Белой с vk.com/mkrsvetlii

По словам орнитологов, куропатки в черте города — это не редкость. Их также можно встретить на пустырях в мкрн «Северный».

При этом специалисты называют куропаток в Красноярске «местными». Дело в том, что бородатая, или даурская куропатка поселилась в Красноярске задолго до появления здесь Андрея Дубенского с казаками, то есть это родина птиц. Зимой они сбиваются в стайки и кочуют, а летом живут парами на берегах Енисея. Особенно много этих диких птиц обитает в районе Мясокомбината.

Отметим, что в последнее время в город все чаще заходят животные и залетают птицы, живущие обычно далеко от города. Так, красноярцы стали часто замечать в городской черте сов. Диких пернатых встречают во всех районах: в Центральном, в Роще, на правом берегу. Каждый день 10-15 птиц прилетают в город и охотятся на мышей, крыс, голубей и свиристелей.