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В мэрии прокомментировали инцидент с «захватом в заложники»

Главная Общество
Красноярск
11:03 27 Января 2017
заложники, чиновники, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Афонтово
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В администрации Красноярска прокомментировали инцидент с двухчасовым удерживанием в кабинете и. о. руководителя департамента муниципального имущества Красноярска Юрия Парыгина.

По мнению властей, посетительница вела себя «агрессивно».

«Заявительница во время приема по личным вопросам повела себя агрессивно, и сотрудники были вынуждены вызвать полицию. В департаменте МИиЗО также подчеркивают, что работают в правовом поле, и вряд ли методы шантажа могут позволить решить тот или иной вопрос заявительницы. В случае несогласия с позицией департамента — представители ДМИЗО предлагают решать спорные вопросы в судебном порядке», — говорится в официальном комментарии.

Причины инцидента в администрации не уточнили.

Известно, что на приеме у руководителя ведомства была глава организации «Общаги» Ольга Суворова, а сам конфликт мог разгореться из-за оплаты муниципальных площадей, которые она арендует под кризисный центр.

Женщина рассказала журналистам, что записалась на прием к чиновнику месяц назад. Пришла вовремя, но ее заставили прождать больше часа: сначала Парыгин говорил по телефону с мэром, затем подписывал необходимые документы сотрудникам, после чего засобирался на новое совещание. 

«Он сказал: «Делайте что хотите, я пошел. Я сказала: тогда я остаюсь в вашем кабинете и буду вас ждать. Юрий Петрович почему-то посчитал, что моя настойчивость ему вредит», — комментирует ситуацию Ольга Суворова.

При этом общественница уверяет, что двери не блокировала.

Ранее сообщалось, что кризисный центр для жертв семейного насилия на ул. Северо-Енисейской оказался под угрозой закрытия. По словам руководителя организации Ольги Суворовой, ранее она обратилась в мэрию с просьбой освободить центр от арендной платы как социально значимый объект. Ей дали «добро» на словах, однако никаких документов она не подписывала. В итоге сформировался долг, мэрия подала в суд.

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