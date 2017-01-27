Как мотивировать ребенка к учебе: советы родителям

Основой развития каждого ребенка является познавательный интерес, заложенный в нем природой. Формирование у ребенка положительной мотивации к учебе — чрезвычайно сложная для родителя задача. Все-таки это процесс внутренний, происходящий исключительно в сознании самого ученика.

Учение — это не только школа, техникум или институт — это гораздо больше. Оно направлено на приобретение человеком разного возраста новых знаний и умений.

Знания — основа основ профессионализма. Если человек может спеть любую мелодию, но не знает нот, он будет самородком, талантом или, может быть, даже гением, но не профессионалом. Неизбежно в своей профессии мы время от времени сталкиваемся с тем, что чего-то не знаем, тогда важно знать, где недостающее знание добыть или хотя бы в какой стороне его искать.

Какую бы профессию человек не выбрал, для ее успешного освоения необходимо учиться. Очень часто люди начинают учиться профессионализму у известных личностей, которые добились высот в своей жизни. Многие берут пример для того чтобы быстрее и с «меньшими потерями» прийти к желаемой цели.

Эксперты советуют: при выборе профессии нужно соблюсти несколько важных условий. Первое — это должно быть собственное, а не навязанное извне, родителями или педагогами, решение подростка. И второе — оно должно быть принятое на основе реальной практики. Безусловно, успешные представители профессий могут замотивировать ребенка на получение новых знаний, а как следствие — сориентировать на определенную профессию.

Ребенок должен познакомиться с человеком, увлеченным делом. И чем раньше это случится, тем проще будет в будущем. Для развития порой достаточно небольшого толчка, затем оно продолжится с вашей минимальной поддержкой.

В красноярском городе профессий «Чадоград» с января 2017 г. будет проходить серия мастер-классов «Учись у профессионалов», на которых специалисты различных сфер деятельности делятся секретами мастерства с детьми. Участие в мастер-классах принимают известные ведущие, журналисты, диджеи, повара и представители других профессий. С помощью «Учись у профессионалов» дети узнают о нюансах и особенностях различных профессий.

На мастер-классах дети из первых уст получат ответы на вопросы, как стать настоящим профессионалом; какими качествами необходимо обладать; что делать, чтобы стать успешным? Эти мастер-классы помогут детям узнать больше о профессиях и, возможно, определиться с будущим.

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Фото: город профессий «Чадоград»

По материалам «Чадоград» и «Мегалэнд»