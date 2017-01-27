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Жилищный кооператив в Академгородке оштрафовали за грызунов в домах

Главная Общество
Красноярск
10:41 27 Января 2017
роспотребнадзор, общество, штраф, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жилищно-строительный кооператив «Академик» оштрафовали на 20 тыс. рублей за ненадлежащее содержание многоквартирных домов. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. 

В ведомство обратились жители домов по ул. Академгородок, 25 и 28. Горожане пожаловались на обилие грызунов в подвале и неработающие вентиляционные вытяжки, через которых вредители проникают в подъезд.

«В ходе административных расследований выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Многоквартирные дома №№ 25, 28 заселены синантропными грызунами (показатель заселенности составил 1,5 и 3,2 особи на 1000 кв.м), что превышает эпидемиологически приемлемый показатель в 3,2 и 6,4 раза соответственно», —говорится в сообщении.

Как оказалось, кооператив не провел металлические сетки в местах выхода вентиляционных отверстий. В результате в домах стали появляться крысы и мыши. За это кооператив оштрафовали на 20 тыс. рублей. В адрес организации внесены представления об устранении нарушений.

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