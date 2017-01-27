Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia

25 студентов Аэрокосмического колледжа СибГАУ – опорного университета примут участие в региональном чемпионате Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017, который торжественно откроется 1 февраля 2017 года.

Студенты колледжа будут соревноваться в 11 компетенциях: веб-дизайн, видеопроизводство, инженерный дизайн CAD (САПР), мобильная робототехника, офисные решения для бизнеса, программные решения для бизнеса, промышленная автоматика, сетевое и системное администрирование, токарные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, электромонтажные работы.

Также Аэрокосмический колледж примет участие в проведении Регионального чемпионата WorldSkills Russia. Колледж является специализированным центром компетенций «Видеопроизводство», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Мобильная робототехника».

Отметим, что в региональном чемпионате WorldSkills-2017 заявлено более 50 компетенций и почти 500 конкурсантов. По итогам состязаний будет сформирована сборная команда Красноярского края для участия в полуфинале чемпионата Сибирского федерального округа.

Напомним, что в 2016 году студенты Аэрокосмического колледжа Чихачев Владимир и Федоров Юрий заняли 3 и 2 место в IV Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Russia 2016, в котором приняли участие 747 конкурсантов из 64 регионов Российской Федерации. Ребята показали отличные результаты в компетенциях: «Инженерный дизайн» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Сайт СибГАУ – опорного университета: http://www.sibsau.ru