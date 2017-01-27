Красноярка засудила налетчика, разбившего бутылку о голову ее сына

Жительница Красноярска выиграла суд у мужчины, который ударил по голове ее сына и забрал у него мопед. Женщина отсудила 170 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Инцидент произошел в 2015 году. Недалеко от заправки на пр. Свободном налетчик заметил 16-летнего подростка на скутере. 25-летний пьяный мужчина решил забрать транспортное средство у школьника. Он разбил об голову мальчика бутылку со спиртным, а затем отобрал мопед.

Юный красноярец получил серьезные травмы шеи и ушной раковины. После того, как ему сделали операцию, на месте ран остались шрамы.

«Подросток перестал ходить в спортивную секцию, так как полученные травмы мешали заниматься вольной борьбой. К тому же по поводу заметных дефектов он переживает, комплексует, случившееся стало для него потрясением», — говорится в материалах дела.

Налетчика приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но мать пострадавшего подростка решила отсудить у преступника деньги за «моральные страдания сына».

В результате суд постановил взыскать с виновника компенсацию. Ответчик попытался обжаловать решение, однако суд оставил его без изменений.