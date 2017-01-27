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В конце января в Красноярск вернутся морозы до -25°C

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Красноярск
08:50 27 Января 2017
зима, общество, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На предстоящих выходных в Красноярске ожидается ясная, но морозная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 27 января, в городе похолодает до -25°C. Ближе к вечеру станет немного теплее — до -20°C. В этот день будет дуть холодный северо-западный ветер со скоростью до 4 м/c.

В субботу, 28 января, столбики термометров опустятся до -24°C утром и до -20°C днем и вечером. Осадков в этот день не ожидается. Ветер стихнет до 1 м/с.

В воскресенье, 29 января, в Красноярске ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха будет держаться на отметке -23°C. Ближе к вечеру потеплеет до -15...-19°C. Ветер сменит свое направление на западное и будет дуть с порывами до 6 м/с.

Добавим, что морозная и ветреная погода продержится в Красноярске до конца января. Небольшое потепление горожане смогут почувствовать только в начале следующего месяца.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

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