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На благоустройство центра Красноярска выделили 160 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
19:39 26 Января 2017
общество, благоустройство, город, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На благоустройство городской среды и на разработку документации по  развитию и улучшению внешнего облика Красноярска из краевого бюджета будет выделено 160 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Сумма рассчитана исходя из стоимости разработки проектной документации, экспертиз, строительно-монтажных работ. Предусмотрена замена опор освещения, реставрация иллюминации, ремонт ливневой канализации, перенос проводов уличного освещения в подземные коллекторы.

В частности, на проспекте Мира при проведении комплексных ремонтных работ предполагается расположить сетевые электропровода под землей. В рамках формирования световой среды города планируется организовать подсветку целого ряда фасадов зданий.

Добавим, в планах городских властей ремонт 1697 тысяч квадратных метров дорог в течение ближайших двух лет. Это 79 объектов, из которых 53 являются магистральными улицами, имеющими большую интенсивность. Также в городе пройдет ремонт порядка 200 дворов. В краевом центре запланировано высадить 67 тысяч деревьев. Предполагается провести ремонт и реконструкцию фасадов зданий, расположенных, в частности, в центре города.

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