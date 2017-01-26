На благоустройство центра Красноярска выделили 160 млн рублей

На благоустройство городской среды и на разработку документации по развитию и улучшению внешнего облика Красноярска из краевого бюджета будет выделено 160 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Сумма рассчитана исходя из стоимости разработки проектной документации, экспертиз, строительно-монтажных работ. Предусмотрена замена опор освещения, реставрация иллюминации, ремонт ливневой канализации, перенос проводов уличного освещения в подземные коллекторы.

В частности, на проспекте Мира при проведении комплексных ремонтных работ предполагается расположить сетевые электропровода под землей. В рамках формирования световой среды города планируется организовать подсветку целого ряда фасадов зданий.

Добавим, в планах городских властей — ремонт 1697 тысяч квадратных метров дорог в течение ближайших двух лет. Это 79 объектов, из которых 53 являются магистральными улицами, имеющими большую интенсивность. Также в городе пройдет ремонт порядка 200 дворов. В краевом центре запланировано высадить 67 тысяч деревьев. Предполагается провести ремонт и реконструкцию фасадов зданий, расположенных, в частности, в центре города.