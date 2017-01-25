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Часть земли в «Тихих Зорях» забронировали под новую развязку

Главная Общество
Красноярск
08:59 25 Января 2017
администрация, общество, красноярск, строительство, дороги, территория
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска зарезервировала часть земли в микрорайоне «Тихие зори» под строительство дороги. Распоряжение за подписью вице-мэра Михаила Зуевского опубликовано 24 января на официальном портале администрации.

Согласно документу, территория бронируется «для государственных нужд Красноярского края» под строительство развязки. Площадь земли — 10 511 кв. метров. Участки резервируются на три года.

На занятой территории ограничивается строительство, расширение и реконструкция зданий. Чиновникам департамента градостроительства поручено проинформировать собственников земли о наложенном запрете.

Ранее мэрия уже бронировала земельные участки в районе строительства нового проезда к спорткомплексу «Платинум-Арена», который появится около 4 моста, и на ул. Свердловской. Строительство и реконструкция дорог приурочены к Универсиаде-2019.

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