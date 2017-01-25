25 января
Красноярск
погода -10 °C
курсы валют
59.22
 
€ 63.62
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Под Новоселово у пьющей матери забрали 2-летнего ребенка

Главная Общество
Красноярск
08:50 25 Января 2017
полиция, общество, ребенок, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Новоселовском районе Красноярского края полицейские забрали у 36-летней матери «в загуле» маленького ребенка. Мальчик несколько дней сидел в закрытой квартире и плакал. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской полиции.

В отделение МВД обратилась мать женщины. Она рассказала, что ее дочь уже несколько дней не выходит на связь. Полицейские приехали в дом, но никто не открыл двери.

«В течение 2-х часов правоохранители стучались в двери и окна дома, однако хозяева не откликались, но был слышен плач ребенка. В целях предотвращения угрозы для жизни и здоровья малолетнему была вскрыта входная дверь», — говорится в сообщении.

В квартире находилась хозяйка дома в состоянии алкогольного опьянения вместе с сыном. Жилое помещение находилось в антисанитарных условиях. Как пояснила мать, она не открывала дверь сотрудникам полиции из-за страха, что у нее отберут ребенка.

2-летнего мальчика забрали и передали бабушке. На мать завели административное дело за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сейчас рассматривается вопрос о лишении или ограничении матери родительских прав.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Часть земли в «Тихих Зорях» забронировали под новую развязку

Часть земли в «Тихих Зорях» забронировали под новую развязку

25 Января 2017 г.
Площадь резервируемых земель — более 10,5 тыс. кв. метров
Новости Красноярска: Красноярских юристов познакомили с работой кинологов

Красноярских юристов познакомили с работой кинологов

24 Января 2017 г.
Студентам показали, на что способны животные «на службе»
Новости Красноярска: Красноярцы пожаловались на большие пробки при подъезде к «Столбам»

Красноярцы пожаловались на большие пробки при подъезде к «Столбам»

24 Января 2017 г.
Автомобилисты паркуются прямо перед шлагбаумом
Новости Красноярска: Подростки Ачинска и Назарово взяты под контроль после «разборки»

Подростки Ачинска и Назарово взяты под контроль после «разборки»

24 Января 2017 г.
Конфликт школьников произошел на прошедших выходных
Новости Красноярска: Дизайнеры разработали макет памятника красноярскому призывнику

Дизайнеры разработали макет памятника красноярскому призывнику

24 Января 2017 г.
Красноярцы смогут высказать свои пожелания по эскизу
Новости Красноярска: Красноярские коллекторы лишились права собирать долги

Красноярские коллекторы лишились права собирать долги

24 Января 2017 г.
Вступил в силу закон, вводящий строгие правила для коллекторов
Новости компаний
18/01
Четыре научных проекта СибГАУ получили поддержку Министерства образования и науки России
18/01
В СибГАУ пройдёт школа-симпозиум «МЫ-БУДУЩЕЕ СИБИРИ»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

22 Января 2017 г.
Мужчине даже пришлось сдать тур в Таиланд
Новости Красноярска: Красноярского «педагога с пирсингом» снова уволили

Красноярского «педагога с пирсингом» снова уволили

24 Января 2017 г.
Решение принято после дополнительной служебной проверки
Новости Красноярска: В лобовом ДТП под Уяром пострадали четыре человека

В лобовом ДТП под Уяром пострадали четыре человека

22 Января 2017 г.
Водитель иномарки Mitsubishi погиб на месте
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.