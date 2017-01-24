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Красноярцы пожаловались на большие пробки при подъезде к «Столбам»

Главная Общество
Красноярск
16:45 24 Января 2017
администрация, пробки, красноярск, заповедник, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы жалуются на большие пробки перед въездом в заповедник «Столбы». Особо сильные заторы фиксируются на Центральном и Восточном входах.

По данным представителей заповедника, автомобилисты паркуются около шлагбаумов, игнорируя все запреты и мешая работе оперативных служб. Также водители «забивают» узкую грунтовую дорогу к Гранитному карьеру.

«В выходные дни в районе Восточного входа на «Столбы» возникает коллапс. Парковочных мест очень мало. Машины паркуют вдоль дороги до ул. Базайской, и также на самой улице. В результате проезд и даже проход оказывается блокированным автомобилями. Разъехаться невозможно. Лично простоял в пробке около часа в воскресенье 22 января. Рядом находится заброшенный пионерский лагерь, может использовать эту территорию под парковку? Или запретить парковку вдоль дороги?», — цитирует красноярца Андрея Захаревича официальный сайт «Столбов».

В заповеднике отметили, что наибольшие неудобства в такой ситуации испытывают пешеходы, которых «выдавливают» машины.

Чтобы решить проблему, руководство «Столбов» неоднократно обращалось в мэрию и прокуратуру. На прошлой неделе состоялось выездное совещание представителей заповедника, депутатов и городских чиновников. Тогда глава Красноярска Эдхам Акбулатов дал ряд поручений, которые позволят разрешить ситуацию, добавили в заповеднике.

Кроме того, представители «Столбов» выделили другие существующие проблемы. В их число попали: отсутствие автобусной остановки около Восточного входа, большое количество бродячих собак, нехватка оборудованных помещений для туристов и слабая организация оповещения населения в пожароопасный сезон. Несмотря на все старания руководства заповедника, проблемы остаются актуальными и по сей день.

Сейчас мэрия Красноярска ищет выход из сложившейся ситуации. В заповеднике рекомендовали автовладельцам соблюдать правила безопасности и не блокировать въезды неправильной парковкой.

Фото: официальный сайт заповедника «Столбы»

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