Красноярских юристов познакомили с работой кинологов

Красноярские студенты-юристы посетили кинологический центр и познакомились со служебными собаками, которые наравне с людьми несут службу в правоохранительных органах. Экскурсия была проведения в рамках всероссийской акции «Студенческий десант».

Днем и ночью служебные собаки готовы выполнять задания повышенной сложности: искать наркотики, взрывчатки, человеческие останки, брать след и даже останавливать преступников.

24 января студентам и журналистам продемонстрировали, на что способна служебная собака. За считанные секунды животное находит нужную сумку с наркотическими веществами, либо взрывчатку. Ошибок быть не должно — каждая мелочь может стоить жизни как собаке, так и ее владельцу.

«Если собака совершила ошибку, значит это вина человека. Собака делает только то, чему мы ее научили. Если мы вложили к нее неправильную информацию, то она будет делать ошибки», - рассказывает кинолог Татьяна Рыбакова.

Все чаще кинологи выбирают для дрессировки собак породы бельгийская овчарка малинуа. По темпераменту они холерики, очень активны и трудоспособны. Нередко в рядах полицейских собак можно встретить популярных немецких овчарок, ротвейлеров, лабрадоров, спаниелей и доберманов. Содержатся собаки в уличных вольерах. Каждый день их ждет плановый осмотр и тренировки. И так все восемь лет. Именно столько длится служба четвероногих питомцев. Когда собака «уходит на пенсию», как правило, ее забирают к себе кинологи.

В Красноярске насчитывается около 100 служебных собак. У каждой из них своя «боевая» цель. Примечательно, что кинолог может выбрать любую методику для дрессировки животного, лишь бы был результат. Служебные собаки очень привязываются к своим дрессировщикам, поэтому за резиновую игрушку готовы рисковать своей жизнь и спасать тысячи чужих.

«Самое главное качество, которым должен обладать кинолог — это любовь к животным. Тогда работа каждый день будет приносить радость», — рассказывает инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Андрей Живаев.

Добавим, что в 2016 году красноярские полицейские и их собаки заняли первое место на всероссийских соревнованиях среди кинологов в Подмосковье.

Фото: Sibnovosti.ru