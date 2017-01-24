25 января
Красноярск
погода -10 °C
курсы валют
59.22
 
€ 63.62
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярских юристов познакомили с работой кинологов

Главная Общество
Красноярск
17:24 24 Января 2017
полиция, общество, животные
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские студенты-юристы посетили кинологический центр и познакомились со служебными собаками, которые наравне с людьми несут службу в правоохранительных органах. Экскурсия была проведения в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». 

Днем и ночью служебные собаки готовы выполнять задания повышенной сложности: искать наркотики, взрывчатки, человеческие останки, брать след и даже останавливать преступников.

24 января студентам и журналистам продемонстрировали, на что способна служебная собака. За считанные секунды животное находит нужную сумку с наркотическими веществами, либо взрывчатку. Ошибок быть не должно — каждая мелочь может стоить жизни как собаке, так и ее владельцу. 

«Если собака совершила ошибку, значит это вина человека. Собака делает только то, чему мы ее научили. Если мы вложили к нее неправильную информацию, то она будет делать ошибки», - рассказывает кинолог Татьяна Рыбакова. 

Все чаще кинологи выбирают для дрессировки собак породы бельгийская овчарка малинуа. По темпераменту они холерики, очень активны и трудоспособны. Нередко в рядах полицейских собак можно встретить популярных немецких овчарок, ротвейлеров, лабрадоров, спаниелей и доберманов. Содержатся собаки в уличных вольерах. Каждый день их ждет плановый осмотр и тренировки. И так все восемь лет. Именно столько длится служба четвероногих питомцев. Когда собака «уходит на пенсию», как правило, ее забирают к себе кинологи. 

В Красноярске насчитывается около 100 служебных собак. У каждой из них своя «боевая» цель. Примечательно, что кинолог может выбрать любую методику для дрессировки животного, лишь бы был результат. Служебные собаки очень привязываются к своим дрессировщикам, поэтому за резиновую игрушку готовы рисковать своей жизнь и спасать тысячи чужих. 

«Самое главное качество, которым должен обладать кинолог — это любовь к животным. Тогда работа каждый день будет приносить радость», — рассказывает инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Андрей Живаев. 

Добавим, что в 2016 году красноярские полицейские и их собаки заняли первое место на всероссийских соревнованиях среди кинологов в Подмосковье. 

Красноярских юристов познакомили с работой кинологов
Красноярских юристов познакомили с работой кинологов
Красноярских юристов познакомили с работой кинологов
Красноярских юристов познакомили с работой кинологов
Красноярских юристов познакомили с работой кинологов
Красноярских юристов познакомили с работой кинологов

Фото: Sibnovosti.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Часть земли в «Тихих Зорях» забронировали под новую развязку

Часть земли в «Тихих Зорях» забронировали под новую развязку

25 Января 2017 г.
Площадь резервируемых земель — более 10,5 тыс. кв. метров
Новости Красноярска: Под Новоселово у пьющей матери забрали 2-летнего ребенка

Под Новоселово у пьющей матери забрали 2-летнего ребенка

25 Января 2017 г.
Мальчик плакал в квартире несколько дней
Новости Красноярска: Красноярцы пожаловались на большие пробки при подъезде к «Столбам»

Красноярцы пожаловались на большие пробки при подъезде к «Столбам»

24 Января 2017 г.
Автомобилисты паркуются прямо перед шлагбаумом
Новости Красноярска: Подростки Ачинска и Назарово взяты под контроль после «разборки»

Подростки Ачинска и Назарово взяты под контроль после «разборки»

24 Января 2017 г.
Конфликт школьников произошел на прошедших выходных
Новости Красноярска: Дизайнеры разработали макет памятника красноярскому призывнику

Дизайнеры разработали макет памятника красноярскому призывнику

24 Января 2017 г.
Красноярцы смогут высказать свои пожелания по эскизу
Новости Красноярска: Красноярские коллекторы лишились права собирать долги

Красноярские коллекторы лишились права собирать долги

24 Января 2017 г.
Вступил в силу закон, вводящий строгие правила для коллекторов
Новости компаний
18/01
Четыре научных проекта СибГАУ получили поддержку Министерства образования и науки России
18/01
В СибГАУ пройдёт школа-симпозиум «МЫ-БУДУЩЕЕ СИБИРИ»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярского «педагога с пирсингом» снова уволили

Красноярского «педагога с пирсингом» снова уволили

24 Января 2017 г.
Решение принято после дополнительной служебной проверки
Новости Красноярска: Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

22 Января 2017 г.
Мужчине даже пришлось сдать тур в Таиланд
Новости Красноярска: Женщина-таксист не пустила «скорую» во двор в Красноярске

Женщина-таксист не пустила «скорую» во двор в Красноярске

23 Января 2017 г.
Водитель спецмашины даже пригрозил вызвать сотрудников ГИБДД
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.