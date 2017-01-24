Подростки Ачинска и Назарово взяты под контроль после «разборки»

Главный полицейский Красноярского края Александр Речицкий потребовал усилить контроль над подростками Ачинска и Назарова. Решение принято после «разборок», прошедших на выходных.

По данным издания «Запад24», 21 января в 21:00 в районе назаровской администрации собрались около 100 человек, чтобы выяснить отношения. Школьники активно обсуждали происходящее в социальных сетях, публикуя фотографии с комментариями. По некоторым данным, подростки «забили стрелку», чтобы выяснить, «чей город круче». Местные жители обходили центральные улицы, боясь расправы.

В МВД сообщили, что драки удалось избежать благодаря своевременной реакции со стороны полиции. В начале этой недели в назаровских и ачинских школах прошли заседания с директорами школ, на которых обсуждались вопросы предупреждения правонарушений.

Сейчас полицейские проводят беседы со старшеклассниками. Инспекторы по делам несовершеннолетних посещают стоящих на учете подростков для дополнительных разъяснений. Социальным педагогам в школах рекомендовано усилить работу с трудными подростками. Кроме того, в Назарове и Ачинске будет усилен наружный патруль со стороны ППС и ДПС.