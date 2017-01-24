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Подростки Ачинска и Назарово взяты под контроль после «разборки»

Главная Общество
Красноярск
15:40 24 Января 2017
общество, полиция, школьники, ачинск, в красноярском крае, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Главный полицейский Красноярского края Александр Речицкий потребовал усилить контроль над подростками Ачинска и Назарова. Решение принято после «разборок», прошедших на выходных.

По данным издания «Запад24», 21 января в 21:00 в районе назаровской администрации собрались около 100 человек, чтобы выяснить отношения. Школьники активно обсуждали происходящее в социальных сетях, публикуя фотографии с комментариями. По некоторым данным, подростки «забили стрелку», чтобы выяснить, «чей город круче». Местные жители обходили центральные улицы, боясь расправы.

В МВД сообщили, что драки удалось избежать благодаря своевременной реакции со стороны полиции. В начале этой недели в назаровских и ачинских школах прошли заседания с директорами школ, на которых обсуждались вопросы предупреждения правонарушений.

Сейчас полицейские проводят беседы со старшеклассниками. Инспекторы по делам несовершеннолетних посещают стоящих на учете подростков для дополнительных разъяснений. Социальным педагогам в школах рекомендовано усилить работу с трудными подростками. Кроме того, в Назарове и Ачинске будет усилен наружный патруль со стороны ППС и ДПС.

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