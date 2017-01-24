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Дизайнеры разработали макет памятника красноярскому призывнику

Главная Общество
Красноярск
13:53 24 Января 2017
общество, красноярск, скульптура, памятник, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Дизайнеры создали макет скульптуры красноярского призывника, которую планируется установить перед зданием военкомата на ул. Деповской в Железнодорожном районе. Композиция представляет собой две фигуры — парня и девушки, которая провожает солдата в армию.

Сейчас районная администрация собирает мнения красноярцев по поводу нового памятника. Чиновники намерены принимать предложения горожан до 26 февраля.

«Сегодня у нас есть реальная возможность сделать новую «точку притяжения» для жителей и гостей нашего района и города. Сделать эту достопримечательность местом проведения социально-патриотических акций и мероприятий. Мы планируем результаты второго этапа реализации проекта по благоустройству подвести 28 февраля. А уже с 1 марта начать третий этап – поиск инвесторов», — рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Высказать свою точку зрения жители могут несколькими способами: позвонить по телефонам: 221-72-08 и 221-26-32, отправить сообщение на электронную почту: pres@rail.admkrsk.ru, разместить комментарий в социальной сети «Вконтакте» или «Инстаграм» в группе «Железнодорожный район».   

Также есть ещё один вариант. Можно собрать список подписей среди, например, жителей подъезда или дома, а также работников организаций и принести их в администрацию Железнодорожного района по адресу: ул. Ленина, 160, каб. 301 или каб. 608 (отдел социальной политики).

Напомним, идея установки памятника призывнику появилась в середине ноября. Скульптуру предложили поставить на пустующем постаменте перед военкоматом, а территорию переименовать в «Площадь призывника». Идею реализуют, если большинство красноярцев выскажется за ее поддержку.

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