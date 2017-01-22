В Красноярске решили объединить несколько школ

В Красноярске планируют объединить сразу шесть учебных заведений. Это значит, что из школ сделают одну, а здания разделят между учениками. Такую систему образования практикуют в Европе. Там ученики старших и младших школ занимаются отдельно друг от друга.

Как рассказала журналистам заместитель руководителя управления образования Красноярска Ольга Алиханова, причины для объединения двух учебных заведений могут быть разными. В основном это делается для повышения качества образования или для освобождения мест в переполненном ученом заведении. При этом более «сильная» школа от объединения не пострадает, обещают в мэрии.

По данным телеканала СТС-Прима, 89 школа может объединиться с 31, а гимназия № 3 может стать единой с 21 школой.