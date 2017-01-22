22 января
Красноярск
погода -3 °C
курсы валют
59.67
 
€ 63.73
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске решили объединить несколько школ

Главная Общество
Красноярск
14:34 22 Января 2017
общество, школы, объединение, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске планируют объединить сразу шесть учебных заведений. Это значит, что из школ сделают одну, а здания разделят между учениками. Такую систему образования практикуют в Европе. Там ученики старших и младших школ занимаются отдельно друг от друга. 

Как рассказала журналистам заместитель руководителя управления образования Красноярска Ольга Алиханова, причины для объединения двух учебных заведений могут быть разными. В основном это делается для повышения качества образования или для освобождения мест в переполненном ученом заведении. При этом более «сильная» школа от объединения не пострадает, обещают в мэрии. 

По данным телеканала СТС-Прима89 школа может объединиться с 31, а гимназия № 3 может стать единой с 21 школой. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

22 Января 2017 г.
Аэропорт закрыли до 6 часов 23 января
Новости Красноярска: Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

22 Января 2017 г.
Мужчине даже пришлось сдать тур в Таиланд
Новости Красноярска: На трассе в Красноярском крае спасли трех замерзающих дальнобойщиков

На трассе в Красноярском крае спасли трех замерзающих дальнобойщиков

22 Января 2017 г.
Мужчине едва не погибли на 40-градусном морозе
Новости Красноярска: МЧС прогнозирует высокий риск обрушения мостов в Красноярском крае

МЧС прогнозирует высокий риск обрушения мостов в Красноярском крае

22 Января 2017 г.
Риски ЧС с автомобильными мостами наблюдаются в 31 регионе
Новости Красноярска: В Красноярске перенесут остановку «ДК КрасТЭЦ»

В Красноярске перенесут остановку «ДК КрасТЭЦ»

21 Января 2017 г.
На месте прежнего остановочного пункта установят пешеходный переход
Новости Красноярска: В красноярском зоопарке появился генетически выведенный лис

В красноярском зоопарке появился генетически выведенный лис

21 Января 2017 г.
Ручного зверя привезли из Новосибирска
Новости компаний
18/01
Четыре научных проекта СибГАУ получили поддержку Министерства образования и науки России
18/01
В СибГАУ пройдёт школа-симпозиум «МЫ-БУДУЩЕЕ СИБИРИ»
16/01
«День снега на лыжах» в Красноярске отметили более 3 тысяч человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Емельяново засудил врачей за смерть 10-месячного сына

Житель Емельяново засудил врачей за смерть 10-месячного сына

17 Января 2017 г.
Мужчина отсудил 200 тысяч рублей
Новости Красноярска: Вынесен приговор по громкому делу о гибели массажисток в салоне «Рай»‍

Вынесен приговор по громкому делу о гибели массажисток в салоне «Рай»‍

20 Января 2017 г.
Резонансное происшествие случилось 5 марта 2015 года
Новости Красноярска: Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

18 Января 2017 г.
Первое убийство мужчина совершил 20 лет назад
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.