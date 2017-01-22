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В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

Главная Общество
Красноярск
12:48 22 Января 2017
аэропорт, погода, общество, ветер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Норильске из-за шквального ветра и плохой видимости закрыли аэропорт. Ограничения будут действовать до 6:00 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«Аэропорт «Норильск» закрыт регламентом до 23.01.2017. Привлекается 31 человек, 15 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники», - говорится в сообщении ведомства. 

В субботу, 21 января, сотрудники МЧС закрыли для проезда федеральную трассу А-382 «Дудинка-Алыкель». Дорогу также перекрыли из-за плохой видимости и метели. 22 января в 7 часов утра трассу полностью открыли для всех видов транспорта. 

Добавим, что в Норильске сильный ветер пополам переломил елку, которая стояла в районе Кайеркан. Фотографии поломанного новогоднего дерева опубликовали 21 января очевидцы в социальных сетях. В настоящее время ликвидацией последствий стихии занимаются спасатели. 

В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

Фото: vk.com/typical_norilsk

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