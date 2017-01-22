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Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

Главная Общество
Красноярск
11:08 22 Января 2017
общество, долг, история, поездка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Красноярска отказался от тура в Таиланд из-за долга в 1,5 млн рублей. Самое интересное, что долг принадлежит не самому мужчине, а его полной тезке из Москвы. Историю красноярец рассказал телеканалу «ТВК». 

Перед полетом в жаркую страну мужчина по имени Владимир решил проверить наличие задолженности через личный кабинет на сайте судебных приставов. Он был очень удивлен, когда в графе задолженность появилась цифра в 1,5 млн рублей. Еще раньше он заметил, что с его карты начали снимать деньги. В общей сложности он лишился 10 тыс. рублей. После продолжительных разбирательств приставы сообщили, что на мужчину повесили долг тезки из Москвы. 

Понимая, что с такой кредитной историей его не выпустят за границу, Владимир решил отказаться от поездки. 

Специалисты краевого управления судебных приставов рассказали, что такое случаи единичны. Теперь мужчине придется написать множество заявлений, в том числе в банковские организации, чтобы го фамилию исключили из списка должников.  

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