На трассе в Красноярском крае спасли трех замерзающих дальнобойщиков

В Шарыповском районе Красноярского края инспекторы ГИБДД спасли трех мужчин, которые едва не погибли от холода на трассе. Из-за низких температур в машине у дальнобойщиков замерзло дизельное топливо и сел аккумулятор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Грузовик сломался в таежной местности, где редко проезжали другие автомобили. В 40-градусный мороз мужчины вышли на улицу и попытались остановить попутное авто. Они лишь попросили водителей позвонить полицейским и рассказать о критической ситуации.

«Инспекторы ДПС оказали людям необходимую помощь, отогрели в служебном транспорте и напоили горячим чаем. Им помогли с ремонтом грузовика и организовали прибытие эвакуатора, после чего водителя и его попутчиков доставили в ближайшую гостиницу», рассказали в ведомстве.

Добавим, что никто из мужчин не пострадал.